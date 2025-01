Filmin afronta su momento más duro. Amazon y Telefónica, dispuestas a comprar el servicio de streaming por 50 millones de euros

Por mucho que la actualidad mande, y que por aquí estemos hablando de las novedades de Netflix, Max o Prime Video, mi servicio de streaming favorito, ese sin el que no puedo vivir, es Filmin. Su combinación de cine clásico e independiente es imbatible, su selección de películas difícil de mejorar y su precio, cuando poco, competitivo (sobre todo si te suscribes en Black Friday). No, no tiene 'El juego del calamar' ni películas de superhéroes, pero ni falta que le hace. O eso pensábamos.

Se vende cine

Y es que ayer supimos, gracias a Expansión, una de las peores noticias posibles para la industria: Filmin sale a la venta. Su mayor inversor -junto al fondo de inversión Seaya Ventures-, Nazca Capital, ha decidido que ya va siendo hora de sacarle rendimiento, y espera sacar entre 40 y 50 millones de euros con su venta a otro operador. De hecho, ya se está hablando de dos interesados principales: Telefónica y Amazon. ¿Cómo utilizarían ambas empresas a Filmin? ¿Acabarían destruyendo su razón de ser por ganar unos euros de más? De momento todo está en el aire.

Hay que tener en cuenta que Filmin no solo es un servicio de streaming, sino también una productora de cine y series independientes y una distribuidora que nos ha traído algunas de las mejores películas del año pasado, además de ser los creadores del Atlantida Film Fest. Y aunque no sea un gigante en España a la altura de Netflix, tiene entre el 5 y el 10% de la cuota de mercado, con más de 15000 películas en su catálogo. Vamos, que bien vendido sería una joya y mal vendido sería un desastre absoluto.

Todo depende de para qué lo quieran en Amazon Prime Video y Movistar Plus+. Si lo pretenden utilizar como un canal del que olvidarse en cuanto se aburran del juguetito nuevo, perderemos una de las iniciativas más únicas del audiovisual patrio. Si, por el contrario, quieren que siga siendo independiente pero poniendo el nombre para imbuirse de cierta -y necesaria- sensación de calidad, puede que aún podamos disfrutar de su cine y series durante muchos años más. De momento, nadie sabe mucho más, pero crucemos los dedos para que Filmin siga siendo Filmin. Ahora, más que nunca, lo necesitamos.

