'A ciegas' (Bird Box) tendrá spin-off en España: los hermanos Pastor expandirán el universo apocalíptico del éxito de Netflix

El universo de la película de terror 'A Ciegas' (Bird Box, 2018) se expandirá con un spin-off en español, como revela Deadline. Una nueva película sobre el mundo de la novela de Josh Malerman que reunirá a Netflix con los productores de la original Dylan Clark y Chris Morgan, pero que también tendrá un sabor claramente español.

La nueva película no sería tanto la secuela que anunció su creador hace un año, sino una nueva historia emplazada en la península ibérica. Los escritores y directores serán el dúo español Alex y David Pastor, mejor conocido por el thriller de Netflix 'Hogar' (2020) y el thriller pandémico 'Carriers' (2009), que no han dejado de trabajar también en televisión, como la serie Syfy 'Incorporated' y la reciente serie de Orange vendida a HBO Max 'The Head', ambas creadas por ellos.

Los productores de la compañía española Nostromo Pictures serán Adrián Guerra y Núria Valls, productores de 'Hogar' y el éxito español 'Contratiempo'. Guerra también es conocido como el productor de 'Buried' (2010), el gran éxito de taquilla de Ryan Reynolds con Rodrigo Cortés. La película aún sin título comenzará la producción a finales de este año en España. El elenco aún no se ha conformado.

Este proyecto podría ser el primero de varios productos derivados de 'Bird Box' en distintos idiomas locales. Los productores ejecutivos serán Ainsley Davies para Chris Morgan Productions, Brian Williams para Dylan Clark Productions y la cineasta Susanne Bier, quien dirigió el original. La película original fue vista por 89 millones de cuentas durante sus primeras cuatro semanas de estreno, la segunda mayor cantidad para una de sus películas originales. Se había hablado mucho sobre una posible secuela, la novela secuela 'Malorie' se publicó el año pasado.