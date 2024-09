Netflix acaba de desvelar el mayor secreto de la temporada 7 de 'Black Mirror'. Paul Giamatti, Awkwafina y Cristin Milioti protagonizan los nuevos episodios de la antología distópica

Uno de los secretos mayor guardados de Netflix acaba de salir a la luz. No, no me refiero a la filtración del reparto de la temporada 2 de 'One Piece' sino a quiénes protagonizarán la temporada 7 de la aclamadísima antología distópica 'Black Mirror'.

Ha sido en el marco de la Geeked Week cuando la plataforma a revelado los nombres de los protagonistas de los seis episodios que componen esta nueva temporada que, como siempre, cuenta con la pluma de Charlie Brooker y Annabel Jones.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Nombrazos

Y, como es habitual, tenemos varios nombres muy a destacar como, por ejemplo Paul Giamatti ('Los que se quedan'), Awkwafina ('Jackpot!') o el regreso de Cristin Milioti ('El Pingüino') entre muchos otros.

De hecho, la lista completa de nombres es la siguiente: Awkwafina, Milanka Brooks, Peter Capaldi, Emma Corrin, Patsy Ferran, Paul Giamatti, Lewis Gribben, Osy Ikhile, Rashida Jones, Siena Kelly, Billy Magnussen, Rosy McEwen, Cristin Milioti, Chris O’Dowd, Issa Rae, Paul G. Raymond, Tracee Ellis Ross, Jimmi Simpson y Harriet Walter.

Eso sí, pocos datos más han dado sobre el contenido de estos nuevos episodios, que se han estado rodando ya y que llegarán a la plataforma en 2025. De lo poco que sabemos es que tendremos la secuela de 'U.S.S. Callister' el capítulo homenaje a 'Star Trek' protagonizado por Jesse Clemons y Cristina Miliotti. De hecho, era la presencia de esta última y de otros de los tripulantes lo único que se daba por hecho.

Por lo demás, Charlie Brooker guarda un silencio sepulcral sobre lo que nos encontraremos en los seis episodios que componen esta nueva temporada. Lo único que adelanta, en una entrevista del pasado mayo, es que «estamos haciendo algo realmente guay que nunca hemos hecho antes... pero no puedo decir el qué.»

En Espinof | Todos los episodios de la temporada 6 de 'Black Mirror', ordenados de peor a mejor

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2024