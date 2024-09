Netflix la lía y desvela accidentalmente los actores de Nico Robin y Crocodile. El live action de 'One Piece' continúa con sus fichajes para la temporada 2

Esta semana íbamos a tener un adelanto de la segunda temporada de 'One Piece en forma de un vídeo tras las cámaras de la mano de Jeff Ward, el Buggy de la serie en acción real. Pero parece que a alguien se le ha ido un poco el dedo y anunció todo el reparto principal de la segunda temporada en la web de TUDUM antes de tiempo.

La web ya ha sido editada para borrar la información, pero durante un tiempo se pudieron leer todos los nuevos fichajes para la temporada... y la guinda del pastel eran Joe Manganiello como "Mr. 0" y Lera Abova como "Miss All Sunday".

Las cabezas de Baroque Works

Los fichajes de estos dos personajes son dos de los más esperados por los fans de 'One Piece' (a falta de Chopper), y Netflix se los estaba guardando con mucho cuidadito. Pero como informa el usuario de X (Twitter) Redon, que es conocido por sus filtraciones de 'One Piece', alguien se adelantó y añadió la información antes de tiempo.

El anuncio venía con fotos incluidas de Manganiello y Abova en el estilo del resto que hemos ido viendo para la nueva temporada. Y aunque se dieron prisa por borrarlo, la noticia ha corrido como la pólvora en redes.

Joe Manganiello era uno de los "fancasts" favoritos para Sir Crocodile/Mr.0, uno de los villanos más emblemáticos de toda la serie. Y los rumores de que se había unido al reparto llevan ya meses pululando, especialmente porque es un fan confeso del anime.

Mientras que Manganiello es una cara conocida de Hollywood que ha participado en 'True Blood', 'Magic Mike' o 'La liga de la Justicia', Abova prácticamente acaba de llegar de nuevas. La actriz y modelo rusa ha participado en 'Anna', la serie de 'Pitch Perfect: Bumper in Berlin' y también ha participado en 'Honey Don't', la nueva película de Ethan Coen, aunque su papel como Nico Robin/Miss All Sunday promete ser una catapulta tremenda.

Aún quedan bastantes sorpresas sobre la segunda temporada de 'One Piece'. Y el "anuncio" de la llegada de Crocodile y Robin genera más preguntas, ya que el showrunner desveló que no en esta temporada no llegaríamos a ver Arabasta... Así que quizás no ha dicho toda la verdad o planean introducirlos en la trama antes de lo que esperábamos.

