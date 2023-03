Comienzan los avisos: Netflix ya ejecuta su plan de eliminar las cuentas compartidas y este es su temido pantallazo del bloqueo

Llevamos ya varias semanas con la cantinela del fin de las cuentas compartidas de Netflix y hasta ahora parecía que perro mordedor, poco ladrador. Sin embargo, desde la plataforma ya han comenzado a desplegar un mensaje de advertencia que nos indica que, efectivamente, deberemos tener cuenta propia para seguir usando el servicio.

De esta manera, a los usuarios que abren la aplicación de Netflix fuera de la ubicación de lo que consideran hogar principal (y que deberíamos haber determinado hace unas semanas) visualizarán una pantalla que ofrecerá el recibir un código para poder ver el contenido fuera de casa.

14 días más

Este código, recordemos, llegará al correo y/o al número de teléfono del titular de la cuenta y este deberá ingresarse en el dispositivo en cuestión. Así la plataforma comprueba que es un dispositivo autorizado y se podrá usar el servicio desde esa ubicación durante catorce días. Prorrogables, eso sí.

También te da la oportunidad de cerrar sesión para establecer, posteriormente, una cuenta propia. Si no actuamos en una de las opciones, no podremos seguir viendo el contenido y, teóricamente, nuestro dispositivo podrá ser bloqueado y no se podrá utilizar para la cuenta de Netflix que disfrutamos.

Recordemos que, desde febrero, el dispositivo principal que usa Netflix para detectar (mediante IP y WiFi/red) el hogar de Netflix es el televisor, por lo que esta pantalla se está empezando a mostrar en los televisores que estén fuera del ámbito doméstico.

