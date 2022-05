'Aquellos maravillosos 70': vuelve otro querido personaje de la serie original al reboot que prepara Netflix

Entre las series que preparan su regreso, 'Aquellos maravillosos 90', reboot de 'Aquellos maravillosos 70' es de las que mejor pinta tiene. Con gran parte del reparto original ya confirmado, recientemente se anunció otro personaje que volverá para la serie de Netflix.

Tommy Chong ha confirmado que retomará su papel como Leo, el jefe hippie de Hyde (Danny Masterson).

"Me llamaron e hice lo que me tocaba. Nunca me dieron instrucciones así que no sé si se supone que puedo hablar de ello o no. Realmente, me importa una mierda decirte la verdad. Soy un bocazas. Tengo esa fama... Vuelvo como Leo"