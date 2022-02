"Me quedé absolutamente atónita". Jane Campion no tenía ni idea de lo que iba a hacer Benedict Cumberbatch en el clímax de 'El poder del perro'

'El poder del perro' (The Power of the Dog, 2021) de Netflix ha sido un éxito para la escritora y directora Jane Campion, pero también ha supuesto una gran oportunidad para Benedict Cumberbatch para demostrar sus posibilidades como actor, y en IndieWire publicaron una conversación entre Campion y Holly Hunter, en la cual Campion detalló cómo trabajó con la estrella de 'Doctor Strange'.

Campion relata cómo Cumberbatch la cautivó de inmediato, a pesar de que a priori un británico no encajaba en el papel del ranchero americano:

“El casting es muy estresante porque realmente lo haces cuando menos conoces la historia. Benedict es inglés, no tiene cualidades aparentes que funcionen para la historia, excepto que es carismático. ¿Cómo va a funcionar eso?'. Pero apuesto por los actores, su ambición y su actuación, porque creo que Benedict, en todo lo que ha hecho, ha sido extraordinario. Realmente supuse que estaba esperando una oportunidad para llegar a lo más profundo. Necesitaba a alguien que sintiera esa ambición que este personaje puede traerle, porque es un gran, gran viaje”. En Espinof Las 16 películas imprescindibles para los Óscar 2022, a una semana de las nominaciones (y dónde puedes verlas) "Ambos realmente, a través de la amistad y la curiosidad, tomamos ese camino y creo que nos dejó huella en nuestras vidas. La novela original nos brinda el retrato más increíble de un hombre complejo en una "historia de venganza, pero Cumberbatch de alguna manera elevó el material de origen de una manera verdaderamente única y de manera matizada. Fue un gran modelo para nosotros trabajar con Benedict".

Campion, quien también se desempeñó como productora deconstruyó el "instinto alfa" detrás de la complicada personalidad de Phil junto al actor:

“A medida que la cebolla se deshace, realmente vemos a este humano frágil que no está viviendo su vida porque debajo de su cubierta, en realidad es lo opuesto a lo que pretende ser. Es un misógino en el sentido de que no confía en las mujeres, no confía en su madre. Su madre nunca le vio, nunca vio al verdadero Phil, el hombre que ama a los hombres. Esa es una posición muy dolorosa y de aislamiento en la que estar y creo que él se ocupa de aislar y socavar a todos los demás”.

Campion también reveló que el clímax de la película, durante el cual Phil tiene un ataque de furia cuando Rose (Kirsten Dunst) vende sus pieles de vaca, fue en su mayoría improvisado: