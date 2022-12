Es la mejor serie europea de Netflix que casi nadie ha visto este año: una 'Kill Bill' tras la caída del telón de acero que cautivó a Stephen King

La serie original alemana de Netflix 'Kleo' es una de las menos comentadas de 2022, o al menos una de las que menos se ha hablado siendo extraordinaria. Por una parte ha estado en el top 10 de las listas locales durante sus primeras semanas. Pero a nivel internacional ha habido un silencio poco concorde con su combinación de acción, drama y comedia negra, aunque logró colarse en el puesto cuarto de las series en idioma no inglés más populares en Netflix. .

Puede que uno de los impulsos para romper el hielo fueran los elogios de Stephen King, el escritor de terror por excelencia, que se ha convertido en un prescriptor de contenido en Twitter, comentando de 'Kleo' que fue "un soplo de aire fresco. La serie es emocionante y muy divertida. Sin embargo, me pregunto de dónde sacó Kleo el dinero para su vuelo a Mallorca. Ba, tan solo difr´´utala"

KLEO (Netflix): What a breath of fresh air! Suspenseful and also very funny. I wonder, though, where Kleo's money came from. Flying off to Mallorca mustn't have been cheap, even in 1989. Oh well--just enjoy.