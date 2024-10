Nadie quiere esto... pero tendrá temporada 2. Netflix renueva la aclamada comedia romántica con Kristen Bell y Adam Brody pero le da la patada a la serie de Rob Lowe e hijo

Me temo que tenemos una buena y una mala noticia. La buena es que Netflix ha renovado su aclamada y divertida comedia romántica 'Nadie quiere esto' (Nobody Wants This) por una temporada 2. La mala es que también tendremos una cancelación cómica: la serie de Rob Lowe e hijo, 'Inestable' (Unstable) ha sido cancelada tras dos temporadas.

Noticias ambas lógicas ya que mientras la primera ha logrado destronar a 'Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez', el true crime del momento, la segunda no logró entrar en el cada vez más decisivo (y algo aleatorio) top 10 de la plataforma durante las semanas siguientes a su estreno.

Por parte de 'Nadie quiere esto', esta renovación viene además con un cambio en el equipo creativo: Jenni Konner y Bruce Eric Kaplan ('Girls') se incorporan a la comedia como nuevos showrunners. La creadora de la serie, Erin Foster, seguirá a bordo pero simplemente como productora ejecutiva.

Tiempo inestable

Protagonizada por Kristen Bell y Adam Brody, la historia sigue a una podcaster agnóstica que conoce a un rabino poco convencional que recién acaba de salir de una relación. Basada en experiencias personales de Foster, la serie le daba un toque refrescante al género con un resultado bastante ameno y entretenido.

'Inestable', por su parte, sigue a un hijo introvertido (John Owen Lowe) que entra a trabajar para su excéntrico padre (Rob Lowe) para intentar salvar la compañía. Creada y protagonizada por los actores, en el reparto también nos encontramos con Victor Fresco, Sian Clifford, Aaron Branch, Rachel Marsh y Emma Ferreira.

Al parecer, los productores llevan ya tiempo intentando vender la serie a otras cadenas y plataformas, al igual que está pasando con la también recientemente cancelada 'Aquellos maravillosos 90'. Que haya suerte es cuestión de tiempo.

