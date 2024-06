Netflix acaba de estrenar el final de una de sus mejores series de ciencia ficción. Ya puedes ver sin miedo a que sea cancelada esta notable fantasía postapocalíptica

Este jueves 6 de junio es la fecha elegida por Netflix para estrenar la temporada 3 y final de 'Sweet Tooth: El niño ciervo'. Esta adaptación del popular cómic de Jeff Lemire se une así al reducido grupo de series de la plataforma que han tenido un verdadero cierre para la historia que contaban, por lo que todos aquellos que tengan curiosidad hacia ella pero se estaban resistiendo a verla por si Netflix la cancelaba, ya pueden darle una oportunidad sin miedo.

Adiós a Gus

Obviamente, la temporada 3 retoma la historia donde se había quedado, por lo que el viaje hacia Alaska de Tommy, Gus y compañía se convierte en el principal eje. Eso sí, no va a ser precisamente sencillo, algo que ya se percibe en el primer episodio con esa visita al casino que sirve para recordarnos las particularidades de una serie que siempre ha logrado equilibrar bastante bien su calidad emocional con su siempre presente sentido del peligro. y un toque de excentricidad.

Yo por ahora he podido ver dos de los ocho episodios que dan forma a esta temporada final de 'Sweet Tooth: El niño ciervo', ya que Netflix apuró tanto a la hora de hacer llegar los screeners en España que me ha sido imposible verla completa. Más allá de echar en falta a Abbot, cuyo arco en la serie se cerró al final de la temporada 2, cosa que no sucedía así en los cómics, la serie mantiene intactas todas sus virtudes y va ampliando poco a poco de forma acertada la mitología alrededor de qué sucedió para provocar la situación.

Todo ello lleva a que 'Sweet Tooth: El niño ciervo' sea una serie bastante singular dentro del catálogo de Netflix, tanto por su cuidado acabado visual como por su forma de abordar la historia que está contando al espectador. Además, Jim Mickle ('Stake Land'), creador de la serie, ya dejó claro que su plan siempre fue hacer tres temporadas, por lo que ha tenido la ocasión de cerrarla a su gusto. Ahora solamente nos queda descubrir cuál es su final.

