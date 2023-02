Drama en el puesto de bananas: 'Arrested Development' desaparece de Netflix, incluso las temporadas que produjeron ellos mismos

'Arrested development' se estrenó hace veinte años, pero en este tiempo ninguna sitcom ha conseguido ser así de rompedora, presentando un grupo de personajes atípico y absurdo, running gags que se podían retomar temporadas después y un guion a prueba de bombas que resiste visionado tras visionado. El problema es que aunque hayas aguantado tras el anuncio del fin de las cuentas compartidas de Netflix, no será ahí donde puedas verla una y otra vez.

I've made a huge mistake

La historia de la serie es bien sabida por todos: la serie se canceló tras tres temporadas en Fox. Pese al éxito crítico, el público no parecía muy interesado en saber de las andanzas de los Bluth. Después, en 2013 y 2018 Netflix la trajo de vuelta para culminar con dos temporadas que, por decirlo de forma suave, no estaban a la altura de las anteriores (personalmente puedo defender la cuarta llegados a un punto, pero la quinta carece de todo su ADN).

Ahora, Netflix ha anunciado que el 15 de marzo la familia Bluth dejará de tener dinero en el puesto de bananas porque las cinco temporadas (esto es, incluidas las directamente producidas por ellos) desaparecerán del catálogo. No os preocupéis, porque probablemente no pasarán mucho en el limbo: su propietaria es Disney, así que no sería raro que aquí aparecieran dentro de poco en Star, el lugar de las series para adultos de Disney+.

Hay que tener en cuenta que Netflix hizo algo bastante inaudito con la cuarta temporada: una versión de la misma como la imaginaron los creadores y, ante la incomprensión del público, otra cronológica dejando más clara la trama. Está por ver cuál de las dos llegará a su próximo destino. Es de esperar que las series de Fox poco a poco vayan dejando el streaming al terminar su contrato y aparezcan de forma gradual en Disney+, así que no lloréis mucho, porque nos quedan muchas despedidas por dar.