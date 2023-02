"Ya no es una serie histórica y debe terminar". Helena Bonham Carter carga contra 'The Crown' tras ser reemplazada en el reparto

Helena Bonham Carter ha afirmado en una entrevista reciente con The Guardian que 'The Crown' de Netflix ya debería terminar, ya que ya no es un drama histórico. La actriz interpretó a la hermana menor de la reina Isabel II, la princesa Margarita, en la tercera y cuarta temporadas del drama real de Netflix, asumiendo el papel de Vanessa Kirby. Pero en la quinta temporada, ya cerca de eventos más recientes, Lesley Manville la sustituye.

Defensora de la familia real

Bonham Carter afirmó en la entrevista que los hechos en los que se va a adentrar la serie son demasiado recientes.

“Debería tener cuidado con esto, pero en realidad no creo que deban continuar, estoy dentro y me encantaron mis episodios, pero ahora es muy diferente. Cuando empezó 'The Crown' era un drama histórico, y ahora se ha estrellado contra el presente. Pero eso depende de ellos”.

Si bien Bonham Carter cree que 'The Crown' debería acabar, la serie regresará para una sexta y última temporada planificada que cubrirá finales de la década de 1990 y llevará el programa a principios de la década de 2000. La actriz, hija del hermano del barón Mark Bonham Carter, quien formó parte del círculo íntimo de amigos de la mismísima princesa Margarita, a quien la actriz interpretó, también rechazó una pregunta sobre las nuevas memorias del Príncipe Harry, diciendo:

"Realmente no quiero contribuir a todo esto. Es complicado y se sacará de contexto. Y creo que ya se le ha prestado suficiente atención”.

En 2021, Bonham Carter ya se había pronunciado en contra de 'The Crown' sobre si Netflix debería agregar un descargo de responsabilidad a la serie que les diga a los espectadores que es ficción histórica. El político británico Oliver Dowden instó a Netflix a agregar un disclaimer, y la actriz estuvo de acuerdo y dijo en un podcast oficial de la serie que la plataforma tenía la "responsabilidad moral" de hacerlo.

“Está dramatizado. Lo siento con mucha fuerza, porque creo que tenemos la responsabilidad moral de decir: ‘Esperen chicos, esto no es… no es un drama-documental, estamos haciendo un drama’. Así que son dos entidades diferentes”.