En plena fiebre del wéstern, Netflix recurre a los clásicos. Esta mítica serie regresa 40 años después con un reboot

Puede que alguien no haya visto un solo episodio de esta serie, pero todo el mundo la conoce. Y es que con más de 200 episodios, nueve temporadas y algún que otro spin-off y película, 'La casa de la pradera' (Little House on the Prairie) es el paradigma de serie mítica de la historia de la televisión. Prepara su regreso más de 40 años después de su final.

Netflix ha confirmado a través de sus redes sociales que está preparando un reboot/reimaginación de uno de los dramas que marcaron buena parte de los años 70 (y 80) televisivos. Se tratará de una nueva adaptación de las novelas infantiles escritas por Laura Ingalls Wilder y basadas en episodios de la infancia y vida adulta tanto de la autora como de su marido en el medio oeste estadounidense.

De esta manera, volveremos a ver a la familia Ingalls (los padres Charles y Carolina junto con sus hijas Laura y Mary) en lo que buscan establecer un nuevo hogar en Kansas, en territorio Osage. Todo esto conllevará más de un drama personal y varios peligros y enfrentamientos entre los indios y los colonizadores blancos. En esta ocasión será Rebecca Sonnenshine ('The Boys') la encargada de desarrollar y hacer la labor de showrunner.

La nueva moda del western

Esta nueva 'La casa de la pradera' viene de la mano de Friendly Family Productions, quienes ya realizaron la serie original y llevaban un tiempo buscando el modo de hacer un reboot hasta que se han juntado varios factores que, seguramente, han influido en que desde Netflix se hayan lanzado a ello.

Primero es que no ha decaído el interés en la serie original. Su disponibilidad en la plataforma Peacock no ha pasado desapercibida y el año pasado amasó 13 mil millones de minutos vistos. Por otro lado, el wéstern está viendo un nuevo resurgir en estos últimos años entre 'Yellowstone' y salvajadas como 'Érase una vez el Oeste'. Eso sí, esto me da que tendrá un tono más suave que las mentadas.

