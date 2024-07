'The Boys' temporada 5 - fecha de estreno, quién vuelve y quién no, cambios y todo lo que sabemos sobre el final de la serie de Amazon Prime Video con Antony Starr y Karl Urban

En Amazon Prime Video encontraron una mina de oro con 'The Boys', la exitosa serie de superhéroes basada en el cómic de Garth Ennis y Darick Robertson. Eso sí, todo lo bueno se acaba y ya sabemos que la temporada 5 será la última de las aventuras de Carnicero, Patriota y compañía.

En Espinof hemos decidido hacer un repaso a todo lo que sabemos hasta ahora sobre la temporada 5 de 'The Boys', desde su año de estreno hasta las noticias sobre su rodaje, sin olvidarse de un repaso a su reparto y de todos los detalles acerca del futuro de este universo. Obviamente, el artículo irá actualizándose a medida que se proporcionen más detalles al respecto.

¿Cuándo se estrena la temporada 5 de 'The Boys' en Amazon Prime Video?

El estreno de la temporada 5 y final de 'The Boys' está previsto para 2026, pero desde Amazon Prime Video todavía no se ha concretado una fecha exacta. Es lógico que así sea, porque ni ellos lo saben todavía con exactitud.

El motivo para que eso suceda es que el rodaje de la última tanda de episodios de la serie no arrancará hasta noviembre de este mismo año, por lo que es posible que haya pequeños retrasos o algún contratiempo que obliga a ser cautos y no dar todavía una fecha concreta. Y es que hasta podría suceder algo que la retrase hasta 2027, pero en principio no parece probable.

'The Boys' temporada 5 - reparto y protagonistas

La temporada 5 contará con multitud de regresos para poder cerrar la historia. A continuación os detallo los que están ya confirmados salvo sorpresa de última hora:

Jack Quaid como Hughie Campbell

como Hughie Campbell Karl Urban como Billy Butcher

como Billy Butcher Antony Starr como Patriota

como Patriota Erin Moriarty como Annie/Starlight

como Annie/Starlight Laz Alonso como Mother's Milk

como Mother's Milk Karen Fukuhara as Kimiko

as Kimiko Tomer Capone como Frenchie

como Frenchie Chace Crawford como Profundo

como Profundo Susan Heyward como Sister Sage

como Sister Sage Colby Minifie como Ashley Barrett

como Ashley Barrett Cameron Crovetti como Ryan

como Ryan Jensen Ackles como Soldier Boy

como Soldier Boy Nathan Mitchell como Black Noir

como Black Noir Valorie Curry como Firecracker

como Firecracker Jeffrey Dean Morgan como Joe Kessler

como Joe Kessler Rosemarie DeWitt como Daphne Campbell

Por otro lado, es cierto que la serie parece hacer cerrado las historias de Dominique McElligott como la Reina Maeve y de Jessie T. Usher como A-Train, pero el hecho de que sea la temporada final invita a pensar en que acabarán regresando de una forma u otra. Además, varios personajes de 'Gen V' también deberían dejarse ver, tal y como sucedió en el final de la temporada 4 con Maddie Phillips como Cate y Asa Germann como Sam.

Quien está claro que no volverá tras el final de la temporada 4 será Claudia Doumit como Victoria Neuman. Siempre queda la posibilidad de un flashback, pero su historia ha quedado completamente cerrada. Lo mismo sucede en el caso de Simon Pegg como el padre Hughie.

Claro está, la temporada 5 también contará con fichajes y el más llamativo que se ha dado a entender pero todavía no se ha confirmado del todo es el de Jared Padalecki en lo que supondría su reunión con Eric Kripke, creador de 'Sobrenatural'. Eso sí, el propio actor dejó claro en una entrevista concedida a Variety que iba a participar en 'The Boys', por lo que solamente queda conocer los detalles:

El futuro del universo 'The Boys'

Está confirmado que la temporada 5 será la última de 'The Boys', pero eso no supone que este universo superheroico vaya a acabar entonces. Por un lado tenemos 'Gen V', un spin-off bastante ligado a la serie principal y cuya temporada 2 ya está rodándose, pero es que hay más en marcha. Además, en noviembre de 2023 se anunciaba otro spin-off sobre superhéroes mexicanos y no os sorprenda si la franquicia siga creciendo con más proyectos.

En lo referente a la temporada 5, Kripke ha destacado que "la penúltima temporada es el final del segundo acto de una película, ¿no? Es como el punto más oscuro, el más introspectivo. Es en el que los personajes tienen que enfrentarse emocionalmente a su trauma existencial. Entonces son capaces de saltar a la montaña rusa que es el clímax de la película". Además, señaló lo siguiente al respecto al anunciarse la noticia de que la serie acabaría ahí:

Siempre fue mi plan, sólo tenía que ser cauteloso hasta obtener el visto bueno final de Vought. Estoy encantado de llevar la historia a un clímax sangriento, épico y húmedo.

'The Boys' temporada 5 - rodaje

Imagen del rodaje de 'The Boys' publicada por Eric Kripke

Como apuntaba antes, el inicio de la grabación de la temporada 5 de 'The Boys' está prevista para este próximo mes de noviembre -ahora mismo el equipo está centrado en tener listos los guiones- y no va a ser precisamente breve. Los planes apuntan a que el rodaje se extenderá hasta mediados de 2025, algo bastante razonable si tenemos en cuenta de que el final de la serie promete ser la entrega más ambiciosa de la misma hasta ahora. Luego llegará el extenso trabajo de postproducción que requiere una serie así, el cual promete ser aún mayor por las particularidades de la historia.

¿Cuántos capítulos tendrá la temporada 5 de 'The Boys'?

Ahí Amazon Prime Video no tiene reservada ninguna sorpresa, ya que el plan es que la temporada 5 de 'The Boys' tenga 8 episodios, los mismos que las cuatro entregas anteriores. Obviamente, si Kripke les dice que necesita más para cerrar la serie como se merece, eso podría cambiar, pero ahora mismo la idea es que no haya cambios por ese lado.

'The Boys' temporada 5 - tráilers, imágenes y cartel

Por el momento no tenemos imágenes de la temporada 5 y todo apunta a que como mínimo tendremos que esperar varios meses para ver algo. Todo lo que aparezca de forma oficial será incluido aquí.

