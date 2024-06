"Es el punto más oscuro". El creador de 'The Boys' desvela cuál es el gran eje de la temporada 4 y por qué la serie de Amazon Prime Video llegará a su fin con la temporada 5

Hace bien poco se estrenaba la temporada 4 de 'The Boys' en Amazon Prime Video. Bueno, sus tres primeros episodios y a partir de ahora se irá lanzando un capítulo más cada semana hasta que esta entrega de la serie llegue a su final el el próximo 18 de julio. Luego ya está confirmado oficialmente que la temporada 5 será la última y ahora su creador y showrunner Eric Kripke ha hablado al respecto.

Por qué 5 temporadas

Para empezar, Kripke ha querido dejar claro que el plan siempre fue que 'The Boys' tuviera cinco temporadas, pero ha apuntado en Deadline que "no nos permitían decirlo" -aunque lo cierto es que en su momento sí se comentó esa posibilidad-. Además, ha comentado lo siguiente sobre por qué esa cantidad de entregas y no más o menos:

He estado pensando en ello, y mi teoría es que como guionista de televisión me formaron en cinco actos. Para mí tiene sentido tener tiempo suficiente para conocer a los personajes, pero no tanto como para agotarlos.

Recordemos que Kripke ya estuvo en su momento detrás de 'Sobrenatural', seria que abandonó tras 5 temporadas, ya que su plan era finalizarla entonces y no en la entrega número 15. En este caso, la serie madre sí concluirá entonces, pero el universo seguirá adelante con spin-offs como 'Gen V', en los cuales él dará consejos pero no ejercerá ya como showrunner.

Eso sí, Kripke sabe que todavía hay otros dos años por delante antes de que se estrene la temporada final de 'The Boys'. De hecho, todavía están trabajando en los guiones para "intentar averiguar por completo qué va a suceder", aunque también aclara que "sé el punto en el que quiero acabar". Además, desvela lo siguiente sobre cuál es el verdadero eje de la temporada 4:

La penúltima temporada es el final del segundo acto de una película, ¿no? Es como el punto más oscuro, el más introspectivo. Es en el que los personajes tienen que enfrentarse emocionalmente a su trauma existencial. Entonces son capaces de saltar a la montaña rusa que es el clímax de la película.

La cuarta temporada es desgarradora porque cada personaje se enfrenta a lo que más le traumatiza. Pero también tengo que decir que es muy, muy divertida. Tengo que decir que somos tan oscuros como la gente ha acusado a la serie de ser, y lo es. Al mismo tiempo, creo que me he reído más esta temporada que nunca. Eso podría hablar de mi propia enfermedad personal, pero creo que la cuarta temporada es realmente divertida.

