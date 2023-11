¡Ándale! 'The Boys' viajarán a México: en marcha un spin-off de Amazon Prime Video que escribirá el guionista de 'Blue Beetle'

A nadie se le pasa por alto que Amazon Prime Video ha encontrado su gallina de los huevos de oro en 'The Boys', una serie que en apenas cuatro años ya ha contado con tres temporadas, dos spin-off (el notable 'Gen V' y el animado 'Diabolical') y colaboraciones en videojuegos varios. Ahora, la franquicia que nació en los cómics de Garth Ennis y Darick Robertson contará con una nueva tanda de episodios ambientados en otro país: 'The Boys: México'.

Los chicos comiendo tacos

De momento no sabemos demasiado más allá de lo que ha informado Variety. Eso sí, es importante subrayar que el proyecto se está desarrollando para rodarse totalmente en español. De hecho, tal y como indica el título, se desarrollaría al completo en Ciudad de México, sin concretar nada más de la trama. Sí conocemos quién estará al cargo de los guiones: Gareth Dunnet-Alcocer, que por el nombre puede no sonaros a nada pero ya escribió un superhéroe de DC en la estimable 'Blue Beetle'.

No es el único nombre conocido atado al proyecto: los productores ejecutivos de 'The Boys: Mexico', según las fuentes, serían Diego Luna y Gael García Bernal mediante su productora La Corriente del Golfo. Ojo: antes de emocionarnos cabe recalcar que aún están en negociaciones y esto puede no tener un significado real en cuanto al reparto.

Esta no es la primera vez que Amazon Prime Video trata de hacer versiones internacionales de sus series: de hecho, aún trabaja en los spin-off internacionales de 'Citadel' pese a que la serie de los Russo no fue, ni lejanamente, el fenómeno que sí ha sido 'The boys', que sigue preparando su cuarta temporada mostrándose incombustible en los rankings de las series más vistas. No es de extrañar, pues, que quieran hacer un universo compartido de Patriota, Soldier Boy y compañía. Habrá que ver cómo les sale.

