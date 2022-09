"Iros mucho a tomar por culo y a mamarla. No os queremos". El creador de 'The Boys' invita a los fans misóginos a no volver a ver la serie

El creador de 'The Boys', Eric Kripke, criticó a los fans tóxicos de la serie unos días después de que la miembro del elenco Erin Moriarty revelara que ha sido objeto de acoso misógino online. Moriarty ha sido una actriz regular durante tres temporadas e interpreta al superhéroe Starlight. La actriz escribió en Instagram que la reacción violenta hacia su personaje por parte de seguidores tóxicos la ha dejado sintiéndose “silenciada” y “deshumanizada”.

La publicación original de Moriarty que denunciaba la reacción violenta incluía el siguiente mensaje:

Kripke escribió en su propia cuenta de Twitter una fuertísima reacción a la declaración de Moriarty:

Hi trolls! One, this is literally the opposite of the show's fucking message. Two, you're causing pain to real people with real feelings. Be kind. If you can't be kind, then eat a bag of dicks, fuck off to the sun & don't watch #TheBoys, we don't want you. #TheBoysTV https://t.co/ZQmRlljyS6