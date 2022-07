"¿Qué locura más guay es esta?". Metallica elogia 'Stranger Things' por el uso de 'Master of Puppets', el último fenómeno musical de la serie

Después de llevar a Kate Bush a la cima de las listas, el Volumen 2 de 'Stranger Things 4' ha llevado el clásico del trash metal de los años 80 de ocho minutos de Metallica 'Master of Puppets' al número uno de la lista de rock en Itunes. La banda ha respondido al uso de su canción en el final del la serie de Netflix.

En el final de la temporada 4, en el episodio 'The Piggyback', el personaje de Eddie Munson (Joseph Quinn) interpreta a 'Master of Puppets', lanzado en 1986, el año en el que se desarrolla la temporada, para distraer a los murciélagos demoníacos que protegen la guarida del villano principal, Vecna. (Jamie Campbell Bower). Como informó en exclusiva Variety, los creadores de la serie, los Duffer Brothers, incluyeron la canción en el guion durante la preproducción, y después de lo cual la supervisora ​​musical de la serie, Nora Felder, obtuvo la autorización de la banda.

Ahora banda ha publicado las imágenes de la escena en cuestión en su cuenta de Instagram. Escribiendo en el pie de foto, la banda expresó su admiración por el uso de la música en el programa y su placer de ver su canción utilizada para una escena memorable. También expresaron su admiración por el trabajo de guitarra en la canción de Quinn, quien tocó una pista guía durante el rodaje.

Eddie Munson playing Metallica's Master of Puppets in the Upside Down to lure the demobats is easily one of the Top 5 coolest things I've ever seen on Stranger Things. pic.twitter.com/ii1A0By7L9