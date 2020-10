Desde series de diez minutos a un monólogo de Dani Rovira: Netflix presenta sus nuevas producciones españolas para los próximos meses

Netflix España ha realizado hoy una presentación de novedades para lo que ha de venir en los próximos meses. Un repaso a las series, películas y documentales producidos en nuestro país que llegarán entre estos últimos meses de 2020 y 2021.

Además de siete nuevos proyectos, incluyendo una suerte de imitación de Quibi —que en paz descanse— con sus series de diez minutos por episodio, la sucursal española de la plataforma nos ha puesto al día con fechas de estreno y alguna que otra primera imagen de sus próximas novedades.

Es el caso de 'Loco por ella', la película dirigida por Dani de la Orden y protagonizada por Álvaro Cervantes y Susana Abaitua, que llegará a Netflix el 26 de febrero. No habrá que esperar tanto para ver, en diciembre, 'El desorden que dejas', miniserie creada por Carlos Montero (Élite) con Inma Cuesta, Bárbara Lennie, Tamar Novas, Arón Piper y Roberto Enríquez en el reparto.

Imágenes de Sky Rojo y reparto de 'El inocente'

Por otro lado, 'Sky Rojo', la nueva serie de Álex Pina ('La casa de papel') y Esther Martínez Lobato, ha retomado su rodaje. De la serie ya podemos ver unas primeras fotos y Pina ha hablado así sobre la historia que nos encontraremos:

«Sky Rojo es la historia de una cacería, la de tres mujeres que huyen del proxeneta que las extorsionaba. Adrenalina en un género de persecución constante, donde seis carismáticos personajes actúan de manera inclemente. Y debajo de ellos, mostramos la impunidad, la ambigüedad y la brutal realidad de la prostitución, y los retratos psicológicos de los que están a ambos lados de la escala. Es un caballo de Troya que irrumpe en la pantalla con el cadáver del hedonismo, la estética y la acción, pero donde subyacen las turbias profundidades y los dilemas que harán oscilar al espectador en esa misma ambigüedad moral».

Por último, se ha anunciado el reparto completo de 'El inocente', miniserie basada en la novela de Harlan Coben. Creada y dirigida por Oriol Paulo, Martina Gusmán, Juana Acosta, Gonzalo de Castro, Ana Wagener, Miki Esparbé, Xavi Sáez, Anna Alarcón y Susi Sánchez se unen a los previamente anunciados Mario Casas, Aura Garrido, Alexandra Jiménez y Jose Coronado.

Series de diez minutos, su apuesta innovadora para el próximo curso

Dentro de los proyectos presentan como "innovadores" (hay que matizar que de eso nada, que ahí está Quibi), por lo menos dentro de la plataforma, dos series cuya duración de episodios girará en torno a los diez minutos.

' El tiempo que te doy ': creada por Nadia de Santiago, Inés Pintor y Pablo Fernández y protagonizada por de Santiago como Lina y Álvaro Cervantes como Nico. Después de una ruptura, ella intenta pensar en él un minuto menos al día. La serie se encuentra en rodaje.

': creada por Nadia de Santiago, Inés Pintor y Pablo Fernández y protagonizada por de Santiago como Lina y Álvaro Cervantes como Nico. Después de una ruptura, ella intenta pensar en él un minuto menos al día. La serie se encuentra en rodaje. 'Ídolo': cuenta la historia de Quimera, el mayor ídolo musical de España que muere delante de sus fans durante un concierto. Por otro lado, Lázaro, un fan incondicional, se convierte de la noche en la mañana en su propio ídolo. Roger Gual dirige una creación de Daniel López Sánchez, Federico Maniá Sibona y Yago de Torres.

Decía que hay que matizar lo de "innovador" porque existe algo llamado formato corto que lleva funcionando en televisión desde siempre. Es verdad que no es tan común, sobre todo fuera de la animación, pero no creo que deba venderse como lo que no es. Incluso en Netflix podemos ver series como 'Bonding' cuyos episodios giran en torno a los quince minutos. Diez es un poco menos, pero no tanto.

Luego, como serie más de formato "tradicional", tenemos 'Feria', creada por Carlos Montero ('Élite') y Agustín Martínez y dirigida por Jorge Dorado y Carles Torrens. Un thriller de corte fantástico protagonizado por dos hermanas, Eva y Sofía, que descubren que sus padres son unos monstruos con un recuento de 23 víctimas en un horrendo crimen. La acción transcurre en un pequeño y misterioso pueblo andaluz a mediados de los 90. Serán ocho episodios de 50 minutos.

Yéndonos al largometraje, Netflix ha anunciado 'La bestia', cinta dirigida por David Casademunt que narra la historia de una familia aislada del resto de la sociedad. Su tranquilidad es perturbada por la presencia de una criatura aterradora.

True crimes españoles

También habrá sitio para un par de documentales true crime, género que empieza a coger ritmo en nuestro país. Por un lado estará '800' metros, miniserie de tres episodios que narrará la historia detrás de uno de los atentados más espeluznantes que se han vivido en España: el atropello masivo en las Ramblas de Barcelona, seguido del atentado en Cambrils. Elías León se encarga de dirigir una producción de Bambú.

Además, veremos 'El caso Wanninkhof', esta vez como largometraje documental dirigido por Tània Balló. Una revisión del caso titular y todo lo que provocó alrededor de él incluyendo la falsa acusación hacia Dolores Vásquez.

Ya fuera del terreno documental, y del género criminal, la plataforma también ha anunciado 'Odio', un monólogo de Dani Rovira donde el humorista pone sobre la mesa su visión más honesta y delirante del mundo.