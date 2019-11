Netflix ficha a Mario Casas, Aura Garrido y Alexandra Jiménez para 'El inocente' su nueva serie española

Netflix sigue con su producción de series españolas y esta vez cuenta con Oriol Paulo, director de 'Durante la tormenta' y 'Contratiempo' para crear su nueva ficción: 'El inocente', adaptación de la novela homónima de Harlan Coben.

La serie, que constará de ocho episodios, comenzará a rodarse el próximo viernes 22 de noviembre con un reparto bastante llamativo: Mario Casas ('Instinto'), Aura Garrido ('El ministerio del tiempo') y Alexandra Jiménez ('Atrapa a un ladrón') protagonizarán el thriller con un guion de Paulo, Jordi Vallejo y Guillem Clua.

Casas se mete en la piel de Mateo, un exconvicto que sufrió condena por asesinato. Garrido interpreta a Olivia, su esposa, que está embarazada. Una llamada desde su móvil vuelve a destrozar la vida de Mateo por segunda vez.

La verdad es que aun es pronto para hablar de la serie, pero últimamente las series españolas de Netflix me parecen cortadas por el mismo patrón, y la breve sinopsis no me invita a pensar en algo distino. Pero bueno, habrá que ver si Oriol Paulo logra darle más personalidad a esta propuesta.