'Stranger Things 3' presenta teaser y los títulos de los episodios de la temporada que llegará en 2019

Con lo que se está convirtiendo en una tradición, Netflix ha vuelto a revolucionar las redes con el anuncio 'Stranger Things 3' y el ya clásico vistazo a los títulos de los episodios de la nueva temporada de 'Stranger Things'.

Las cosas se mantienen en secreto, pero lo que sí sabemos es que la aventura continúa en el verano de 1985 ... y que 'Stranger Things 3' llegará en 2019.

Teaser tráiler de 'Stranger Things 3'

La temporada constará de ocho episodios con los siguientes títulos:

Suzie, Do You Copy?

The Mall Rats

The Case of the Missing Life Guard

The Sauna Test

The Source

The Birthday

The Bite

The Battle of Starcourt

Winona Ryder y David Harbour están de regreso junto a Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Millie Bobby Brown, Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo, Cara Buono, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Dacre Montgomery y Sadie Sink.

Además, Cary Elwes, interpretará a un personaje llamado Mayor Kline, mientras que Jake Busey es el último en subir a bordo.

El teaser llega tras un primer clip promocional lleno de referencias de la cultura de centros comerciales de los años 80 que vimos hace unos meses. Todavía sin fecha definitiva, 'Stranger Things 3' promete ser el mayor éxito de la plataforma del año que está a punto de llegar.