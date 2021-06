'The Killer': David Fincher comenzará a rodar en noviembre su nuevo thriller para Netflix con Michael Fassbender como protagonista

Los siete años que pasaron entre 'Perdida' (Gone Girl, 2013) y 'Mank' (2020) no se repetirán para poder ver la próxima película de David Fincher. A principios de este año recibimos la noticia de que el director estaba desarrollando una adaptación de las novelas gráficas 'The Killer' de Alexis Nolent y ahora, además de su guionista de 'Seven', Andrew Kevin Walker, se confirma que Michael Fassbender, será el asesino a sangre fría de los cómics.

Nueva adaptación de un cómic

'The Killer' forma parte del contrato de cuatro años del director con Netflix, aunque no estaba claro cuándo se pondría en marcha. Ahora tenemos una actualización del director de fotografía Erik Messerschmidt, que habló con El Diario Vasco y confirmó que volverá a formar equipo con Fincher.

También reveló que se está cerrando una fecha de inicio de rodaje en noviembre en París, lo que podría explicar las fotos que aparecieron a principios de esta primavera con Fincher y la estrella de Mank, Lily Collins, en la Ciudad de las Luces. Con la producción comenzando este año, puede que podamos verla a finales de 2022, pero no conviene especular tratándose de Fincher.

Lily Collins spotted with David Fincher in Paris, where she is currently filming season 2 of #EmilyInParis pic.twitter.com/MOPxQFpFpD — Film Updates (@FilmUpdates) May 29, 2021

Mientras tanto, podemos explorar la sinopsis de la historia según su cómic:

"Un hombre solitario y frío, metódico y libre de escrúpulos o arrepentimientos, el asesino espera en las sombras, atento a su próximo objetivo. Y, sin embargo, cuanto más espera, más piensa que está perdiendo la cabeza, si no la calma. Una historia negra brutal, sangrienta y elegante de un asesino profesional perdido en un mundo sin una brújula moral, este es un caso de estudio de un hombre solo, armado hasta los dientes y perdiendo lentamente la cabeza".

