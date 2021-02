David Fincher repite con el guionista de 'Seven' en una película para Netflix en la que quiere a Michael Fassbender como asesino

David Fincher no ha querido esperar más para decidir que su siguiente película será 'The Killer', adaptación de un cómic francés de Alexis Nolent que ya quiso llevar a la gran pantalla en 2007 con Brad Pitt como protagonista. El proyecto no prosperó entonces, pero todo apunta a que ahora sí saldrá adelante.

Un asesino en crisis

'The Killer' cuenta la historia de un asesino a sangre fría que tiene una crisis psicológica en un mundo sin ningún tipo de brújula moral, ya que empieza a tener conciencia pero no puede dejar de usar sus particulares habilidades. Para el papel protagonista se quiere a Michael Fassbender, pero el acuerdo no está ni mucho menos cerrado según concreta Deadline.

La película sería además su reencuentro con Andrew Kevin Walker, guionista de la aclamada 'Seven' que no había vuelto a colaborar con el cineasta en todo este tiempo. En su haber también encontramos títulos como 'Asesinato en 8 mm' o 'Sleepy Hollow'.

Recordemos que Fincher tiene un contrato de exclusividad con Netflix que se extiende hasta 2024 y que dejó claro que había quedado agotado tras la segunda temporada de 'Mindhunter' y que probablemente nunca haya tercera, así que bienvenido sea este nuevo proyecto tan poco después del estreno de 'Mank'.