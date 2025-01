La primera película de Star Trek en 9 años es número 1 en 26 países. En España tendremos que esperar casi un mes para verla

El pasado viernes 24 de enero se terminó una sequía de casi una década en el universo Star Trek. No es que no hayamos tenido series todo este tiempo pero sí que desde 'Star Trek: Más allá' la decana franquicia de ciencia ficción no había vuelto a ofrecer una película. Esta racha ha acabado hace tan solo unos días... pero a los fans españoles nos va a tocar esperar.

Y es que la plataforma Paramount+ estrenó la semana pasada 'Star Trek: Sección 31' (Section 31), la primera película de la saga en 9 años. Escrita por Craig Sweeny y dirigida por Olatunde Osunsami se trata de un spin-off de 'Star Trek: Discovery' para televisión que ya es número 1 en 26 países en la plataforma.

Eso sí, en España vamos a tener que esperar un poco para verla, ya que SkyShowtime tiene programado su estreno para el 21 de febrero. Casi un mes después de su estreno en Estados Unidos, Latinoamérica y resto de territorios con Paramount+.

Yeoh, emperatriz espía

Calendarios aparte, 'Sección 31' es uno de esos proyectos que han necesitado muchos años para ejecutarse. De hecho en sus comienzos se hablaba de ella más como serie que como película. Partiendo de una idea de Michelle Yeoh, la actriz vuelve a encarnar a Philippa Georgiou, la otrora emperatriz terrana del universo espejo, que se une a la mentada división secreta de la Flota Estelar.

Junto a Yeoh, la película está protagonizada por Omari Hardwick, Kacey Rohl, Sam Richardson, Sven Ruygrok, Robert Kazinsky, Humberly Gonzalez y James Hiroyuki Liao, entre otras. Además Miku Martineau interpreta a una Philippa Georgiou joven.

Si bien está siendo un éxito a juzgar por lo que se puede ver en portales como Flixpatrol, la acogida no está siendo demasiado buena. De hecho está recibiendo críticas pobres tanto por parte de crítica como de público, que no ha tenido piedad con la propuesta.

