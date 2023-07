Todo lo que sabemos sobre la Velada del Año 3: un accidentado evento de Ibai Llanos plagado de abandonos, puñetazos y canciones de Estopa

No hace falta que finjas que no sabes quién es Ibai Llanos: lo sabes perfectamente. Incluso hoy mismo ha sido portada en el Marca. El streamer bilbaíno es un éxito rotundo en Twitch y está metido en todos los meollos (el último, la Kings League). Quizá por eso tantos influencers están dispuestos a entrenar y conseguir visibilidad en el mayor escaparate posible: la Velada del Año. ¿A quién no le va a gustar ver a sus streamers favoritos zurrándose?

¿Cuáles son los combates?

Esta ha sido la Velada más accidentada de las tres que se han organizado hasta ahora, y si yo fuera Ibai habría tirado la toalla hace ya unos meses. Y es que algunos de los más fuertes han terminado dándose de baja. La más sonada fue Amouranth debido a motivos médicos que la han apartado, en general, del ojo público, pero también Viruzz y Papi Gavi tuvieron que cancelar en la que parece una jornada maldita (de hecho, IlloJuan bromeaba con ello... desde el hospital). Para tanto es la cosa, que no se desvelará quién será la boxeadora que luche contra Mayichi hasta el último momento por si acaso se le ocurre retirarse también.

Ampeter contra Abraham Mateo

La baja de Papi Gavi ha llevado a que otro cantante intente vengar la caída de David Bustamante el año pasado. Con poco tiempo para entrenar pero muchas ganas, Abraham Mateo va a batirse contra Ampeter, un streamer con 1,8 millones de seguidores en Instagram y que, por supuesto, reside en Andorra. No perdamos las buenas costumbres.

Rivers contra LaRivers

A nadie se le escapa que este combate se decidió porque era muy gracioso, pero con los meses ha crecido la rivalidad entre Samy, presidente de uno de los clubs de la Kings League, y Marina Rivers, que ayer la lió en el pesaje y acabó llorando tras una discusión con su contrincante. La cosa se pone dramática y se va a solucionar a golpetazo limpio.

HolaSoyGermán contra Coscu

Dos estrellas de Internet a la vieja usanza: Germán Garmendia empezó a subir vídeos en 2011, lo que en tiempo-youtube viene siendo la prehistoria. De hecho, es el segundo Youtuber con más seguidores en habla hispana, lo que no es poca cosa precisamente. Coscu, por su parte, tiene casi 4 millones de seguidores en Twitch y representa a Argentina en este combate internacional contra Chile. Que no acabe en conflicto territorial, por favor.

Shelao contra Misho

Originalmente Viruzz iba a luchar contra Shelao, pero tras su baja, Misho ha entrado rápidamente para sustituirle en un combate lleno de músculos entre Mister Real Universe 2015 y él, un cantante e influencer de dos metros bien entrenado. Aquí todas las apuestas están puestas en Shelao, que además de tener tiempo para prepararse, es aficionado al boxeo. Puede saltar la sorpresa, pero parece más probable que salten los dientes de Misho.

Luzu contra Fernanfloo

Otros dos creadores de contenido míticos se ven las caras. O los puños, mejor dicho. Fernanfloo es el cuarto canal en español más suscrito de la historia y, desde luego, el creador de contenido más exitoso de El Salvador. Luzu, por su parte, es un clásico de Internet: lleva desde 2011 subiendo vídeos, vive en California y a sus 37 años es el mayor de toda esta banda. Duelo en la cumbre de los subs.

La Elegida contra Mayichi

Tras el abandono de Amouranth, otra persona ha querido tomar su relevo, pero no lo sabremos hasta el mismo momento en el que Mayichi salga a combatir. A sus 29 años, la streamer ha subido este año como la espuma (es una de las 50 personas más suscritas de habla hispana después de que pensara en dejarlo en 2019) y hasta ha tenido su propio equipo en la Queens League. A ver quién se atreve contra eso.

Las actuaciones musicales

No sería una Velada del Año sin actuaciones musicales de nivel entre combate y combate. Y aunque el departamento de Ibai destaca a Ozuna, Quevedo, Feid y María Becerra, en el fondo todos sabemos que con lo que se va a caer el estadio es con la actuación de Estopa. Que lo de pegarse toñas está muy bien pero cantar 'Como Camarón' a todo volumen sí que no tiene rival. Después, sin tener muy claro su target, Rosario Flores también hará lo suyo. Ven por el boxeo, quédate por "Uy uy uy mi gato hace uy uy uy".

Cuándo y dónde ver La Velada del Año 3

A pesar de que no han salido horarios oficiales de los enfrentamientos, con la idea de verlo de inicio a fin, sabemos que empezará a las 19.00 (hora española) desde el canal de Twitch de Ibai Llanos. Primero será la alfombra roja con los invitados, presentada por Sergio Ferra y Jaime Mellado, y después los combates y las actuaciones musicales, presentadas por Cristinini (próximamente, por cierto, en 'Grand Prix') y Ari Gameplays. Los combates en sí serán retransmitidos por Ander, Reven, Jaime Ugarte y, por supuesto, Ibai Llanos.

¿Cuánto público se espera?

Las 70.000 entradas presenciales al evento, que se celebra en el Civitas Metropolitano de Madrid, se vendieron en una hora, así que tienes que conocer a las personas adecuadas para poder verlo en persona, porque el estadio estará completamente lleno. El año pasado, La Velada del Año 2 fue el mayor éxito de la historia de Twitch, así en general: tuvo 2,4 millones de seguidores viéndolo en directo con un pico de 3,3. Este año se espera superar esa cifra a pesar de no tener a Mister Jagger, sobre todo porque la estrategia de Ibai ha sido abrirse a un público internacional, aunque después de la baja (y consiguiente estrés) de Amouranth es posible que de ahora en adelante se quede solo en los hispanos.

Y el año que viene, ¿qué?

Es más probable que mañana un tiburón aprenda a bailar charleston que no ver una Velada del Año 4. Es solo cuestión de tiempo, pero ni los patrocinadores ni los streamers van a dejar soltar un evento millonario que incluso Jordi Wild quiso "mejorar" en 'Dogfight wild tournament', mucho más salvaje y que acabó con el cómico David Suárez casi linchado por las masas. Pura adrenalina, supongo.

