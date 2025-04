Hoy en TV, la magnífica película stripper que marcó los 90 e introdujo un nuevo término en la cultura pop

Tengo una confesión que hacer: cuando vi 'Full Monty' de adolescente, se convirtió muy rápidamente en mi comedia favorita. Y, bien mirado, ¿por qué no? Es una película que lo tiene todo: comedia descacharrante, personajes bien construidos, una crítica social devastadora y un plano final que ha pasado a la historia del cine. Puede que hayan pasado 27 años desde su estreno, pero sigue siendo una película de lo más refrescante y actual. ¡Lo puedes comprobar hoy a las 20:45 en BeMad!

Lo que estaban esperando ver: ¡Desnudos pornográficos!

Cuando a uno le dicen que va a ver una comedia sobre seis personas de clase baja y desempleadas que deciden hacer un strip-tease para ganar algo de dinero, no se imagina que la película también va a hablar sobre temas como la depresión, la homosexualidad, la auto-imagen o incluso el suicidio, todo ello ambientado en la eterna lucha de clases británica. Esta mezcla tan sabia como inesperada hizo que fuera todo un fenómeno social, que se convirtiera en la película que más había recaudado en la historia de Reino Unido (hasta que llegó 'Titanic') y que todo el mundo entendiese desde entonces a la primera la expresión "hacer un full monty".

'Full Monty' no solo marcó una época, sino que ha seguido vigente décadas después, con su conversión americanizada a musical (que incluso llegó a tener una versión española hace cuatro años) e incluso su secuela en forma de serie televisiva, que puedes ver en Disney+... aunque, honestamente, no llega nunca a estar al nivel de su obra original. Si viviste en los 90 la conoces sí o sí, y si no, es tu momento para recuperar un pedacito de historia del cine moderno. Bueno, más o menos moderno.

La película llegó a estar nominada al Óscar, pero coincidió el mismo año con 'Titanic', así que no tuvo nada que hacer. No lo necesitó para pasar a la cultura pop con letras de oro: 'Hot Stuff', de Donna Summer, volvió a sonar en las casas junto a otros hitos de la música stripper como 'You can leave your hat on' o 'You sexy thing', y han permanecido hasta nuestros días de manera inamovible gracias, en gran parte, a Peter Cattaneo y su historia de perdedores con ganas de ganarse unas cuantas libras de más enseñando lo innombrable. Una maravilla que podéis ver hoy a las 20:45 en BeMad. ¡Ah! No te preocupes: tú también te puedes dejar puesto el sombrero.

