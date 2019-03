Buñuel, Wismichu, Casas y Netflix: lo más interesante del Festival de Cine Español de Málaga 2019, que arranca hoy

Hoy, con la presentación de 'Taxi a Gibraltar' liderada por Dani Rovira, se inaugura la 22ª edición del Festival de Málaga, centrado en el cine español aunque cada vez con más presencia de autores y trabajos latinoamericanos. Es la primera vez que lo vamos a cubrir en Espinof así que estos días veréis artículos con críticas y entrevistas escritos directamente desde la ciudad andaluza.

Como aperitivo, aquí os dejo una selección de lo más interesante que he encontrado de la programación. Seis películas, un cortometraje y una serie, ocho propuestas muy diferentes y estimulantes como adelanto de las numerosas ficciones y documentales que van a proyectarse en Málaga 2019.

'Buñuel en el laberinto de las tortugas'

Sección oficial a concurso. Dirección: Salvador Simó. Guion: Eliogio Montero, Salvador Simó. Nacionalidad: España, Holanda.

Sinopsis: París, 1930. Salvador Dalí y Luis Buñuel son figuras del movimiento surrealista, pero Buñuel ve como todo acaba tras el escandaloso estreno de La Edad de Oro, su primera película. Sin embargo, su buen amigo, el escultor Ramón Acín, compra un billete de lotería con la loca promesa de que, si gana, pagará el documental que su amigo quiere rodar sobre Las Hurdes, una de las regiones más pobres y olvidadas de España. Increíblemente, la suerte está de su lado, el billete gana la Lotería de Navidad y su amigo mantiene su promesa. Una historia de amistad, un episodio fascinante de la historia del cine y un viaje donde Luis se convierte en Buñuel.

La ópera prima de Simó, basado en el cómic de Fermín Solís, es una atractiva producción que debería interesar a cualquier amante del cine, en general (por su historia), y de la animación, en concreto. Visualmente luce de maravilla, sería una gran noticia para el cine español que funcione una propuesta de estas características, lejos de los entretenimientos animados "familiares".

'Antes de la quema'

Sección oficial a concurso. Dirección: Fernando Colomo. Guion: Javier Jáuregui. Nacionalidad: España. Reparto: Salva Reina, Manuela Velasco, Maggie Civantos, Joaquín Núñez, Manuel Manquiña, Juan Rueda, Javi Aguilera.

Sinopsis: La vida de Quique, un humilde artista del carnaval de Cádiz, da un vuelco cuando comienza a trabajar en el depósito de droga más grande de Andalucía. Y es que "El Tuti", traficante local y gran admirador suyo, planea robar el almacén antes de que lo inauguren y se produzca la quema de toda la mercancía incautada. Para ello cuenta con unos atracadores profesionales, "El Gallego" y su banda. Pero el éxito del plan depende de la colaboración de alguien dentro de la incineradora, y quieren que Quique sea su hombre. Quique vivirá una aventura como las que se cantan en los narcocorridos, pero en versión Cádiz; es decir: una narcochirigota.

La nueva comedia de uno de los realizadores y productores más destacados de nuestra cinematografía, es sin duda uno de los grandes estrenos del festival andaluz y tiene el gancho de mezclar la trama criminal con la cultura de las chirigotas de Cádiz. La mezcla puede dar lugar a una película muy especial.

'¿A quién te llevarías a una isla desierta?'

Sección oficial a concurso. Dirección: Jota Linares. Guion: Jota Linares, Paco Anaya. Nacionalidad: España. Reparto: Pol Monen, Jaime Lorente, Andrea Ros, María Pedraza.

Sinopsis: Marcos, Marta, Celeste y Eze han creado su propio universo en un destartalado piso compartido de la capital. Pero ya ni son universitarios, ni soñadores, ni adolescentes, aunque aún esperan ese gran momento que recordar siempre. ¿A quién te llevarías a una isla desierta? es la historia del día en que abandonan ese piso y tienen que enfrentarse a la realidad. Y también es la historia de la generación de estos cuatro amigos, de sus sueños, de sus éxitos, de sus fracasos, de sus quince minutos de fama y del día que cambia todo.

Netflix sigue demostrando que va muy en serio con su catálogo de cine y competirá en Málaga con su nueva producción española. Se trata de una adaptación al cine de la exitosa obra teatral homónima, basada a su vez en el corto realizado por el propio Linares (quien debutó en la gran pantalla el año pasado con 'Animales sin collar').

'Los días que vendrán' ('Els dies que vindran')

Sección oficial a concurso. Direccion: Carlos Marques-Marcet. Guion: Clara Roquet, Coral Cruz, Carlos Marques-Marcet. Nacionalidad: España. Reparto: Maria Rodríguez Soto, David Verdaguer.

Sinopsis: Vir, 30 años y Lluís de 32, hace solo un año que salen juntos, cuando descubren que están 'embarazados'. Durante nueve meses, seguiremos la aventura de esta joven pareja, el giro enorme que dará su vida, sus miedos, alegrías, sus expectativas y las realidades que, durante su embarazo, crecen ante ellos. Filmada a lo largo de los nueve meses de gestación real de la pareja de actores protagonistas, 'Los días que vendrán' es el relato minucioso del proceso de aprender a ser tres cuando no se ha tenido el tiempo de aprender ser dos, explorando la dificultad de compartir con el otro esta experiencia profundamente transformadora.

Tercer largometraje de Marques-Marcet, que debutó en 2014 con la aclamada '10.000 km' (Biznaga de Oro en el Festival de Málaga y Goya al mejor director novel). 'Tierra firme' le confirma como uno de los autores españoles más relevantes en festivales internacionales. Todo apunta que su nuevo trabajo, donde ha contado con la inusual colaboración de una auténtica pareja de actores que afrontan los temores y conflictos de la paternidad, dará mucho que hablar.

'Vosotros sois mi película'

Sección oficial fuera de concurso. Dirección: Carlo Padial. Guion: Carlo Padial, Carlos de Diego, Ismael Prego. Nacionalidad: España. Reparto: Ismael Prego, Joaquín Albero, David Cajal, María Rubio.

Sinopsis: En 2018, Wismichu, un famoso youtuber, realizó en el Festival de Cine de Sitges una performance que sembró el caos en la sala. Una hora y veinte de una única escena repetida en bucle. La película, llamada 'Bocadillo', se consideró un 'troleo épico', e hizo temblar lo que entendemos por cine. 'Vosotros sois mi película' es la historia detrás del escándalo. Un documental lleno de momentos impactantes que acompaña a Wismichu durante el proceso de creación del experimento sociológico más atrevido que se ha producido nunca en España. Un documental que compone un retrato generacional y pone de manifiesto la erosión de la verdad en la era digital.

El gran enigma de la 22 edición de Málaga. Vuelve Padial tras 'Algo muy gordo' con el youtuber Wismichu y un "documental" (está catalogado como tal) que nace de la polémica premiere en Sitges de 'Bocadillo', un evento que revolucionó la redes sociales y que puso en tela de juicio la organización del festival catalán. ¿Cómo pudieron programar una película sin verla? El experimental autor de 'Mi loco Erasmus' promete aclararlo todo, y estamos deseando descubrirlo.

'A pesar de todo'

Sección oficial fuera de concurso. Dirección: Gabriela Tagliavini. Guion: Erik Wilkinson, Eugene Rhee, Helena Rhee. Nacionalidad: España. Reparto: Blanca Suárez, Macarena García, Amaia Salamanca, Belén Cuesta, Marisa Paredes, Juan Diego, Rossy de Palma, Carlos Bardem, Emilio Gutiérrez Caba.

Sinopsis: Sara, Lucía, Sofía y Claudia son cuatro hermanas cuyas vidas y personalidades son diametralmente opuestas. Tras la muerte de su madre, Carmen, las cuatro hermanas volverán a reencontrarse en Madrid para despedirse de ella y por un breve espacio de tiempo aguantarse, conocerse y aceptarse en esta estrambótica comedia de enredo.

Por su elenco lleno de rostros conocidos y la firma de Tagliavini (escritora y directora para HBO Films, Disney, CNN, Amazon y Netflix, entre otros) 'A pesar de todo' se convierte en uno de los títulos más atractivos de la programación de Málaga 2019. No compite por la Biznaga de Oro pero el festival puede presumir de estreno mundial.

'Después también'

Cortometrajes ficción sección oficial. Dirección: Carla Simón. Guion: Carla Simón, Valentina Viso, Aina Clotet. Nacionalidad: España. Reparto: Berner Maynés, Cristina Colom, Lluís Marqués, Enric Auquer, Núria Prims.

Sinopsis: Un chico de unos 28 años, Alex, llega a un bar de pueblo buscando a alguien. Hay una canción sonando y un grupo de jóvenes la están bailando. Uno de ellos, Edu, nuestro protagonista, la está bailando como un loco y no se espera que lo vengan a buscar. Ambos tienen una conversación que no podemos escuchar porque la música está muy alta pero vemos que Alex se queda muy afectado. Edu no reacciona y sigue bailando para olvidarse de ello.

Es el nuevo trabajo de Simón después de triunfar con su primer largometraje, 'Verano 1993'; se alzó con el galardón de mejor ópera prima en la Berlinale 2017 y tres Premios Goya, incluyendo mejor dirección novel. Su corto es una de las citas imprescindibles de Málaga 2019.

'Instinto'

Sección oficial fuera de concurso. Dirección: Carlos Sedes y Roger Gual. Guion: Gema R. Neira. Nacionalidad: España. Reparto: Mario Casas, Ingrid García-Jonsson, Jon Arias, Silvia Alonso, Bruna Cusí, Lola Dueñas, Oscar Casas, Myriam Gallego.

Sinopsis: Thriller erótico y apasionante sobre la intimidad, el sexo, la confianza, y también, el amor. Es un drama provocador sobre las relaciones humanas y, en especial, sobre los miedos, obsesiones y la soledad de las personas. Marco es un empresario brillante y magnético, pero también oscuro, egoísta e incapaz de amar a una mujer, que tendrá que enfrentarse a los traumas que arrastra desde la infancia. Todo cambiará cuando conozca a Carol y Eva.

La nueva serie de Bambú Producciones, que formará parte del catálogo de Movistar+, promete ser uno de los estrenos más destacados del año. Con Casas de gran estrella en un llamativo elenco, este thriller erótico quiere apoyarse en conocidas referencias ('9 semanas y media', 'Shame', '50 sombras de Grey') para proponer un entretenimiento adulto y adictivo. Se presenta por todo lo alto en Málaga con la proyección de sus dos primeros episodios. Ya os contaré...

Podéis consultar la programación completa del festival en la web oficial.