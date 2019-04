Leticia Dolera triunfa en Cannes: 'Déjate llevar' es la mejor serie del festival Canneseries

Durante esta semana se ha celebrado en la localidad francesa de Cannes la "Saison 2" del Canneseries, el festival televisivo enclavado dentro del MIPTV, uno de los encuentros más importantes de la industria. Anoche se realizó la gala de clausura con la entrega de premios y una producción española, 'Déjate llevar', se ha alzado con el galardón a Mejor serie del certamen.

Así, la serie creada por Leticia Dolera para Movistar+ se presenta en sociedad de forma inmejorable con dos galardones, ya que al de Mejor Serie se une el Premio especial de interpretación, entregado a Dolera, Celia Freijeiro y Aixa Villagrán, el trío protagonista.

En el resto del Palmarés del Canneseries tenemos a 'Over and out' como Mejor serie en formato corto; mejor guion a Bert Van Dael y Sanne Nuyens por la belga 'The twelve'; Reshef Levi es la Mejor interpretación por 'Nehama' y Mejor Música ha ido a parar a 'Bauhaus'.

🏆 Découvrez le palmarès de la Saison 02 de #CANNESERIES !



🏆 Discover the winners from CANNESERIES’ Season 02! pic.twitter.com/H5oXr6dtGw — CANNESERIES (@CANNESERIES) April 10, 2019

La producción de 'Déjate llevar' no estuvo exenta de polémica. Allá por noviembre, Aina Clotet, quien iba a ser una de las protagonistas de la serie, alzó la voz sugiriendo haber sido apartada de la producción por quedarse embarazada. Un hecho que choca de frente con todo el discurso feminista de Leticia Dolera y que la puso durante días en el ojo del huracán.

Sin fecha de estreno todavía en Movistar+, 'Déjate llevar' ('Perfect Life' en su título internacional) se describe como una comedia generacional de ocho episodios que sigue a tres mujeres de más de treinta años en plena crisis vital.