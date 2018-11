Aina Clotet sugiere que Leticia Dolera fue responsable de su despido por estar embarazada

El pasado verano os contamos que, tras su debut cinematográfico como directora en 'Requisitos para ser una persona normal', Leticia Dolera daría el salto a la pequeña pantalla bajo el ala de Movistar+ con la serie 'Déjate llevar': una ficción de ocho episodios con la figura de la mujer como eje central y en la que, presumiblemente, está especialmente presente el marcado discurso feminista que su creadora pregona a los cuatro vientos.

Paradojas de la vida, este carácter reivindicativo, sobre el que Dolera está edificando su figura pública durante los últimos años, se ha convertido en un arma de doble filo para la actriz y realizadora; envuelta en una severa polémica después de que trascendiese que, presuntamente, habría prescindido de los servicios de la actriz Aina Clotet en 'Déjate llevar' después de que esta le informase de su embarazo.

Clotet, que había permanecido en silencio hasta la fecha a pesar de la insistencia de los medios, según afirma, por el estrés que le había causado la situación y porque no quería que sus palabras "se percibiesen como un ataque a Leticia ni al proyecto". Pero, tras las declaraciones de Dolera al respecto durante los últimos días, la intérprete ha decidido romper su silencio mediante un comunicado en el que explica los motivos por los que se vio obligada a abandonar, no sin antes aportar posibles soluciones al "problema" —nótese el entrecomillado—.

Aina Clotet inicia su relato de los hechos estableciendo un marco temporal que arranca en el mes de junio, cuando fue seleccionada para interpretar a su personaje principal en un rodaje previsto desde mediados de septiembre a finales de noviembre en 25 sesiones de trabajo, para después, proseguir:

En el texto, compartido en sus redes sociales, la actriz informa de que en su anterior embarazo tuvo que "renunciar a proyectos profesionales porque, en esa ocasión, coincidían con um momento muy avanzado de gestación", remarcando que, en el caso de 'Déjate llevar', estaría de poco más de tres meses y medio; dato que le invitó a pensar en soluciones habituales para disimular estados de gestación en producciones audiovisuales como juegos con el vestuario, con la planificación, usar dobles de desnudo o alterar la cronología de rodaje de las secuencias.

Pero Clotet, cuyo punto de vista parece totalmente lógico, se llevó una desagradable sorpresa al descubrir la reacción de Dolera, adalid del feminismo y autora del libro 'Morder la manzana: La revolución será feminista o no será'.

"Asumí que la producción de una serie marcadamente feminista y que plantea la dificultad de ser mujer y madre en esta sociedad, consideraría todas las opciones para no excluirme solo por estar embarazada. Dos días después de comunicar la noticia, la directora me informa telefónicamente que no cree que puedan contar conmigo porque hay un problema con la póliza del seguro, que establece un coste altísimo para cubrir cualquier problema derivado del embarazo y que además ven complicado cambiar el plan de rodaje".