‘Alfred Hitchcock - Vertigo': nuevo tráiler del prometedor videojuego con el que el estudio español Pendulo Studios reinventa el clásico del maestro del suspense

Si me habéis leído por estos lares ya sabréis que, además de al cine y las series, no le hago ascos a un buen videojuego. Sabiendo esto, es comprensible que tenga considerablemente elevadas mis expectativas —y esperanzas— en el proyecto del que os voy a hablar a continuación; ya que une una de las mejores películas de todos los tiempos con el estudio responsable de una de las aventuras gráficas más memorables que han salido de nuestro país.

Reinventando lo perfecto

Me estoy refiriendo a 'Alfred Hitchcock - Vertigo'; un juego desarrollado por los españoles Pendulo Studios —autores de esa joyita titulada 'Runaway: A road Adventure' y del divertido 'Hollywood Monsters' y su secuela— que adaptará de forma totalmente libre el clásico del maestro del suspense, estrenado en 1958, y basado a su vez en la novela 'D'entre les morts (De entre los muertos)' de Bolleau-Narcejac.

Esta vuelta de tuerca a 'Vertigo', que acaba de lanzar un nuevo tráiler para anunciar su retraso hasta el próximo 2022, huirá del Scottie Ferguson de James Stewart y la Madelein Elster de Kim Novak para contarnos la historia de Ed Miller; un escritor que, tras salir ileso de un accidente de coche en el que teóricamente también estuvieron involucradas su mujer y su hija, entrará en una espiral de trauma, locura y obsesiones tras descubrir que no se encontraron más restos en el vehículo siniestrado.

La verdad es que, viendo el potencial narrativo que tienen este tipo de videojuegos —y a virguerías como los 'The Walking Dead' de Telltale me remito—, una aventura gráfica se me antoja como el medio perfecto para reinventar una obra redonda. Para descubrir si este 'Alfred Hitchcock - Vertigo' está a la altura de las circunstancias tendremos que esperar al próximo 2022, cuando se lanzará en Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 y Nintendo Switch. Si sois usuarios de PC, a finales de este mismo 2021 lo tendréis disponible en Steam si no se tuerce nada.