Más allá de 'La casa de papel': de 'Atraco a las tres' a '70 binladens', otros grandes robos a la española

'La casa de papel' es, como no podía ser menos, un auténtico fenómeno. Su recauchutación por parte de Netflix ha sentado estupendamente a la serie, que ha ganado en público y espectacularidad. Sus atractivos personajes y su uso de la tensión le garantizan continuidad, porque... ¿acaso no es la primera vez que en España se rueda un atraco de esta manera?

Pues no. Tal y como te explicamos en el nuevo vídeo de 'Old Man Yells at Cloud', una de las películas más importantes de la historia de nuestro cine es la tronchante 'Atraco a las tres', y uno de los géneros más genuinamente españoles del siglo XX es el cine quinqui. Así que el crimen, los atracos y la delincuencia siempre han estado presentes en el audiovisual español.

Poco pan para tanto chorizo

Todo al estilo español, claro. Es decir, con humor, esperpento, y cierto deje barriobajero. Lo que no nos sale bien en España es el icono del ladrón elegante, de guante blanco, a lo George Clooney o, en un tono más cosmopolita, a lo Fantomas.

Demasiados años viendo a los cacos de Mortadelo y Filemón poniendo TNT en cajas fuertes nos han condicionado, pero no dejan de ser ladrones genuínamente españoles.

Así que si 'La casa de papel' os ha sabido a poco u os veis incapaces de esperar hasta la llegada de la temporada 5, os presentamos unos cuantos atracos muy españoles y mucho españoles. Llenos de quinquis, sucursales bancarias de mala muerte y planes que siempre salen regular. Lo mejorcito de los caper films a la española.