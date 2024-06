Cinépolis ya le puso precio a los vasos y la palomera coleccionables de 'Intensamente 2': esto es lo que costarán y dónde podrás comprarlos en México

Los amantes de las películas animadas sabrán que uno de los grandes negocios, más allá de sólo asistir al cine, claro está es el de los coleccionables, mismos a los que no podemos resistirnos cuando de nuestros personajes favoritos se trata, y es que, como en cada ocasión y con diseños nuevos, Cinépolis nos sorprende con el lanzamiento de una palomera especial en cada gran estreno en el cine, y la llegada de 'Intensamente 2' ('Del revés 2' o 'Inside out 2') no podía ser la excepción.

Para la promoción de la nueva cinta de Pixar en los cines mexicanos, la cadena Cinépolis ha anunciado lo que serán los coleccionables de la película: un total de siete artículos que chicos y grandes podrán llevar a casa para recordar a las emociones que son protagonistas del filme y de la mente de Riley en esta segunda entrega.

Se trata de seis vasos transparentes, cada uno de ellos decorado con una emoción, incluida la nueva envidia y ansiedad, sin embargo, la gran protagonista de estos coleccionables es la palomera del personaje de tristeza, uno de los más queridos de los fans del filme.

En redes sociales comenzaron a rondar imágenes con los precios que tendrán estos coleccionables inspirados en Pixar: de acuerdo a varias publicaciones, los vasos promocionales, que incluyen hielos reutilizables, tendrán un precio de 199 pesos (con bebida incluída en el cine), mientras que la palomera de tristeza se venderá en 390 pesos rellena de palomitas de mantequilla.

Estos coleccionables salen a la venta el día de hoy 12 de junio para socios del Club Cinépolis nivel Fanático y Súper Fanático; y el día 13 será la venta al público en general, sin embargo, no será en todos los cinépolis del país, por lo que deberás estar atento a las sucursales participantes, que ofrecerán estos coleccionables que tendrán una venta limitada de palomera y dos vasos por persona.

Fotos cortesía de Facebook

