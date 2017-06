Cinesa contra Warner: la verdad tras los problemas técnicos en las proyecciones de 'Wonder Woman'

Está claro que 'Wonder Woman' es el gran estreno de esta semana en España y también que va a ser la cinta que más público arrastre a los cines. De hecho, es probable que en algunos casos ocupe varias salas del mismo recinto, pero los espectadores que se han acercado a verla a un Cinesa se han encontrado con el aviso de la imagen de más arriba antes de la proyección de la película. Una molestia menor normalmente, pero es que parece ser que se está haciendo aposta para no mostrar un tráiler de otro título de Warner.

En concreto, la afectada es 'Rey Arturo: La leyenda de Excalibur' ('King Arthur: Legend of the Sword'), pues Warner había pegado un avance de la película dirigida por Guy Ritchie en las copias digitales de 'Wonder Woman'. Hasta tal punto ha llegado la negativa de Cinesa a querer exhibirlo que en algunos casos ha cortado la imagen pero sí que se ha mantenido el sonido del mismo. Una pillada en toda regla a la que Warner España ha reaccionado de la siguiente manera:

Para evitar los "problemas técnicos" de @Cinesa recomendamos disfrutar de la experiencia #WonderWoman en estos cines https://t.co/riPganqiRF pic.twitter.com/iIjIMWAxXs — Warner Bros. España (@WarnerBrosSpain) June 24, 2017

Nunca dos simples comillas habían dado a entender tanto. Ahora la duda está en saber las consecuencias que tendrá esto. Por un lado imagino que Warner habrá exigido un enorme porcentaje de taquilla de la película y quizá por ello Cinesa haya optado por hacer algo así con otro título con el que la compañía a la que ha declarado la guerra no podrá hacer tanta fuerza. Recordemos que 'Rey Arturo: La leyenda de Excalibur' ha sido un sonado fracaso de taquilla que además no llegará a España hasta el 11 de agosto.

Esta triste ocurrencia de Cinesa se une a previas quejas como la que supuso que tanto esa compañía como Yelmo no exhibieran en su momento 'El lobo de Wall Street' ('The Wolf of Wall Street') por unas "condiciones económicas inasumibles". Puedo entender su rebelión, pero engañar a los espectadores, que no dejan de ser sus clientes y que pueden irse a cualquier otro cine si no recibe el trato adecuado, ya es más difícil de justificar.

Warner no puede fijar el precio de las entradas. Incluir o no una película en promociones es decisión de cada cine. pic.twitter.com/iGIMyoK3Ad — Warner Bros. España (@WarnerBrosSpain) February 6, 2017

Casualidad o no, también hubo una polémica con los estrenos de Warner en su momento por el hecho de que sus películas no entraban en los descuentos de varias cadenas de cine, entre ellas Cinesa. La compañía no dudó en pronunciarse al respecto señalando que dependía de ellas fijar el precio de la entrada. El problema es que Warner, al contrario que otras distribuidoras, recauda un fijo por entrada y, claro, así no les compensa aplicar esas promociones...

Vía | Waldo Lydecker