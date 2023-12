Conoce a Michelle Pellicer, la actriz que pasó de comerciales de TV a protagonizar el éxito de 'Cindy la regia'

El auge de producciones para plataformas de entretenimiento ha hecho que, dentro de la gran pantalla, podamos descubrir nuevos rostros que prometen mucho, como lo es el caso de Michelle Pellicer, una joven actriz que pasó de pasar su tiempo con los boys scouts a protagonizar el gran éxito de Netflix para México: 'Cindy la regia'.

Pellicer, de 30 años comenzó su carrera en pequeñas apariciones de comerciales de televisión replicando los pasos de su madre, que se formó una carrera dentro de este ámbito.

Aunque descubrió que quería dedicarse a la actuación apenas terminar de grabar su primer comercial, antes del éxito de 'Cindy la regia' Michelle ya tenía un historial con producciones en su haber, como 'Las sombras que escuchas', 'Deja ir' y 'Pinky Promise', cortometrajes que, si bien ayudaron a forjar su carrera, no le dieron el protagonismo que ahora Netflix le ofrece con esta producción.

“Ser actriz es mi sueño, es por lo que he luchado desde muy pequeña, pero no vivo con expectativas. Sé que este es un medio muy complicado, fue lo que escogí y la verdad no importa lo que venga, porque a mí lo que me importa es transmitir a la gente algún mensaje”, dijo en una entrevista para Milenio cuando se confirmó que sería ella la protagonista de la adaptación a la pantalla del personaje creado por Ricardo Cucamonga.

Actualmente, 'Cindy la regia' se posiciona como la segunda producción de la plataforma más vista en el país, seguida del éxito coreano 'Belleza verdadera'.

