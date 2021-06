La saga 'Fast and Furious', lokis y camisetas para triunfar en la playa antes del Prime Day de Amazon en nuestro Cazando Gangas

Antes de que lleguen los esperados días de las ofertas locas de Amazon aquí estoy yo para destrozaros las cuentas con unas cuantas que no podréis rechazar. ¿Acaso creías que el Cazando Gangas iba a ser exclusivamente de la casa del hombre al que Bo Burnham retrató mejor que nadie en su extraordinario show de Netflix?

Películas

Ahora que Toretto y amigos se dejarán ver por Cannes, puedes recuperar la saga y su muy loca aventura paralela a un precio de risa. Nueve películas en bluray por menos de 30 euros. Toda la saga por menos de lo que te costará ir al cine a ver la última con un refresco y unas palomitas. Ya sabes: el pack Fast & Furious 1-8 + Hobbs & Shaw (BD) [Blu-ray] está listo.

Pack: Fast & Furious 1-8 + Hobbs & Shaw (BD) [Blu-ray] Hoy en Amazon por 29,90€

¿Echas de menos alguna edición de nuestros clásicos a la altura que merecen? Bien, pues aunque Álex de la Iglesia lleva muchos años dando tumbos por las salas, es indudable que cuenta con unos cuantos títulos imprescindibles. 'El día de la bestia' ha visto la luz en Estados Unidos a través de Severin Films en 4K y bluray. Como esto va de las gangas, lo suyo es que te mires el bluray, porque la restauración y contar con el documental 'Herederos de la bestia' merecen esos 20 tantos euros al cambio. En Amazon USA.

Si no tienes demasiados problemas con el idioma de Shakespeare, o sea, el de Arrow Video, puedes pasarte por Zavvi y caerte de culo con las ofertas que tienen de su catálogo. Obras maestras del calibre de 'Carrie' o 'La Cosa' con sus clásicos subtítulos en inglés que bien ayudan. Por menos de 8 euros la peli. Un regalo.

blu ray The Thing PVP en Zavvi 7,99€

Merchandising

'Loki' es el hombre del momento. El carismático villano/anti-héroe/héroe de Marvel está luciendo palmito en Disney+ y tú ya puedes preordenar su figurita, que saldrá a la venta el próximo mes de agosto. Supongo que por eso mismo está tan bien de precio, apenas 12 euritos de nada.

Funko 55741 POP Marvel: Loki - Loki Hoy en Amazon por 12,44€

Aunque la que nos gusta en realidad es la figura en blanco y negro de momento podemos consolarnos con la que puedes encontrar a todo color en Zavvi. 16,99 euros que son mucho más asequibles que traerse los americanos a casa. Pero no me deis ideas, que cuando se trata de 'Están vivos' no me ando con medianías.

Figura Reaction They Live PVP en Zavvi 16,99€

Una de las cosas más difíciles en esta vida es elegir una camiseta en la tienda de The Lonely Island. Yo ya tengo la mía en casa, pero creo que una de las que más fresco te puede hacer sentir es esta que te dejo justo debajo de estas líneas. Ya me dirás tú. Unos 23 dólares con gastos incluidos no es nada comparado con el hecho de lo que vas a fardar en tu puto barco.