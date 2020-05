'Star Wars': Mark Hamill explica cómo se mantuvo en secreto el mítico final de 'El imperio contraataca' hasta su estreno

El final de 'El imperio contraataca' es uno de los más populares de la historia del cine, pero de haberse hecho en la actualidad seguro que se hubiese filtrado antes incluso de su estreno. En su momento sí que pudieron mantenerlo en secreto, aunque Mark Hamill ha recordado que no fue precisamente sencillo.

Como recordaréis -y si no es el caso, mejor no sigáis leyendo-, Darth Vader desvelaba a Luke Skywalker que en realidad él era su padre. Un asombroso giro que nos dejó a todos con la boca abierta cuando vimos la película, pero eso no fue lo que se oyó durante la grabación de la escena, tal y como ha desvelado Hamill a través de su cuenta de twitter:

The cast & crew first learned of it when they saw the finished film. When we shot it, Vader's line was "You don't know the truth, Obi-Wan killed your father." Only Irvin Kershner, George Lucas & I knew what would be dubbed in later. Agony keeping that secret for over a year! 😩 https://t.co/DcB2lW8AhC