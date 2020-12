'Star Wars: Los últimos jedi': Rian Johnson explica en qué escena iba a incluir a Anakin Skywalker y por qué lo descartó

'Star Wars: Los últimos jedi' es una película que no suele dejar indiferente al público. Algunos la aman, llegando a situarla entre lo mejor de la franquicia, pero otros la odian con tanta pasión que desearían que fuese eliminada de la existencia, pero no deja de hablarse de ella y ahora Rian Johnson, su director y guionista, ha desvelado un curioso dato sobre ella.

Un usuario de twitter lanzó a Johnson la pregunta de si en algún pensó en incluir al fantasma de Anakin Skywalker en la película y el cineasta no dudó en responder, dejando claro que es una idea que sí pasó por la cabeza, señalando además qué le llevó a descartarla:

Briefly for the tree burning scene, but luke’s relationship was with Vader not really anakin, which seemed like it would complicate things more than that moment allowed. Yoda felt like the more impactful teacher for that moment.