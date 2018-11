The Criterion Collection lanzará en 2019 su propio servicio de streaming, sucesor espiritual de FilmStruck

Hace un par de días os comentábamos como un nutrido grupo de cineastas, entre los que se encuentran Guillermo del Toro o Christopher Nolan, firmaron un comunicado expresando su preocupación por el cierre de FilmStruck y rogando una reactivación del fantástico servicio de una plataforma de streaming única en su especie y que permitía al espectador disfrutar de un gran número de cintas que, de otro modo, sería complicado encontrar.

En un inesperado —y fantástico— giro de los acontecimientos, la distribuidora norteamericana The Criterion Collection, cuyo catálogo formaba parte de la oferta de FilmStruck, ha anunciado que en la primavera de 2019 pondrá en marcha una nueva plataforma de video on demand tras firmar un acuerdo con WarnerMedia: The Criterion Channel.

La noticia ha llegado a través de un comunicado de Criterion en el que adelantan que, además de una selección de clásicos y joyas ocultas, en The Criterion Channel podremos encontrar contenido adicional como el que encontraríamos en la sección de "extras" de cualquier Blu-Ray —lo cual, a mi juicio, es lo mejor que podrían ofrecer—.

"El anuncio de hoy asegura que los fans tengan acceso a esas películas de la Criterio Collection, así como a filmes del extenso catálogo de WarnerMedia, en lo que va a ser una experiencia rica y curada que expandirá el impacto de esas películas clásicas y aclamadas en el público. The Criterion Channel retomará lo que FilmStruck dejó, con programación temática, ciclos sobre realizadores y retrospectivas sobre actores, incluyendo grandes clásicos y descubrimientos complicados de encontrar de Hollywood y alrededor del mundo, completando con extras como audiocomentarios, detrás de las cámaras y documentales originales".

Ahora sólo queda cruzar los dedos y esperar que, igual que ocurrió con FilmStruck, The Criterion Channel no tarde dos años en llegar a territorio español. Eso sería todo un detalle.