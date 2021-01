"Tomé cuatro copillas de más, justo llamó un periodista y monté en cólera". Juan Muñoz se retracta y pide perdón a José Mota

Hace unos días se armó la gorda con unas incendiarias declaraciones de Juan Muñoz criticando a José Mota, su antiguo compañero en el dúo cómico Cruz y Raya. En ellas decía, entre otras cosas, que era una mala persona y que se guiaba por el dinero, pero Muñoz ha lanzado ahora un vídeo para retractarse y pedir perdón a Mota.

El propio Muñoz recuerda que estaba pasando un momento muy duro por la muerte de su madre y que se sintió algo decepcionado porque Mota no llegó a darle el pésame por ello. A eso se unió que fueron las primeras navidades que pasaba sin ella, por lo que bebió de más, con la mala suerte de de que "justó llamó un periodista para preguntarme cómo estaba y para darme el pésame, y ahí monté en cólera y empecé a decir barbaridades y disparates que no se merece para nada".

El cómico pide "mil disculpas" porque dijo "cosas que no las siento", por lo que le gustaría "algún día poder mirarlo a la cara y pedir perdón como se merece, porque lo que he hecho no tiene perdón". Es un vídeo en el que se le nota muy arrepentido por las duras críticas que había hecho a Mota apenas unos días antes.

Llevo días muy enfadado conmigo mismo por la actitud tan cruel que tuve con Mota y las declaraciones que hice sobre su persona. Por ello le pido disculpas públicamente a Jose ,su familia y amigos personales por haber dicho cosas tan crueles. ¡Lo siento de corazón!. pic.twitter.com/qy81QS6fbz — JUAN MUÑOZ COMICO (@CruzyrayaJuan) January 9, 2021

Siempre quedará la duda de hasta qué punto realmente la bebida le hizo decir cosas que no siente o simplemente fue lo que le llevó a hablar libremente sobre cómo ha sido su relación con Mota en todo este tiempo. Por su parte, Mota ha aceptado sus disculpas, por lo que parece que todo ha tenido final feliz: