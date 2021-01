"Es una mala persona, su corazón lo tiene en el banco". Juan Muñoz arremete contra José Mota, su antiguo compañero en Cruz y Raya

José Mota y Juan Muñoz formaron un inolvidable dúo cómico durante 20 años con Cruz y Raya. Sin embargo, se separaron en 2007, y desde entonces la popularidad de Mota siempre ha sido mucho mayor que la de Muñoz, con quien ha vuelto a colaborar de forma puntual -la última vez en 2017-, pero todo apunta a que la relación entre ambos se ha deteriorado hasta límites irreversibles.

Muñoz ha concedido recientemente una entrevista a Semana en la que ha criticado con dureza a Mota, destacando que "la gota que colma el vaso" ha sido la reciente muerte de su madre y que "ha sido incapaz de darme el pésame", comentando también lo siguiente:

A ese chico le he ayudado más yo que él a mí. Y quiero que la gente se entere de lo mala persona que es. Nunca fue mi amigo, es muy duro reconocerlo, porque es el padrino de mi hijo, pero jamás se ha preocupado de su ahijado. Creo que no le ha visto desde que hizo la Primera Comunión. José es muy prepotente. Yo he sido siempre el mismo, pero a él le cambió el dinero y la fama. No tiene ni la mitad de dignidad que yo. Hay personas que somos vocacionales y otros que van a por el dinero.

El cómico también afirma que a Mota "le falta humildad" y no termina de entender cómo se ha llegado a esta situación.

No lo entiendo, nunca le hice el menor daño. Llevamos diecisiete años sin Cruz y Raya, un dúo que funcionaba a la perfección, y mucha gente me pregunta todavía el por qué de aquella ruptura. No sé qué contestar. A Juan no se le ha ocurrido llamar a José en estos días tan duros: “¿Para qué? No merece la pena. Además, me tiene bloqueado. Su corazón lo tiene en el banco. Estoy muy dolido con José. Me ha demostrado que es un mal tipo. Y me cuesta creer que tenga amigos. Es más, hay un dicho: “no tiene más parientes que sus dientes”. Le califica perfectamente

Además, añade sobre la actitud de Mota que "su prepotencia y subida de tono duelen aunque no quieras" y descarta que se deba a sus antiguos problemas con las drogas, las cuales superó antes de su última colaboración juntos en 'El acabose': "Estoy completamente limpio. Yo conocí a un José con el que me divertía y ahora veo en él a un tipo al que no conozco de nada".

Personalmente, esta situación me recuerda mucho a la de 'Muertos de risa', que a su vez parecía una especie de acercamiento a la ruptura de Martes y 13, otro famoso dúo cómico en la que sus dos integrantes no se llevan precisamente bien a día de hoy...