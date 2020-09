Emmy 2020: Dan Levy es el mejor actor de reparto de comedia por 'Schitt's Creek'

Seguimos con la noche de los Emmy y ahora toca conocer quién ha sido galardonado como mejor actor principal en una serie de comedia. Y el premio ha ido a parar a Dan Levy por 'Schitt's Creek', que se acerca por tercera vez (guion y dirección de comedia también se lo ha llevado él) al micrófono.

Al contrario que con las categorías de actores principales, aquí sí que había algo más de competencia con nombres tan granados como Mahershala Ali ('Ramy') o Tony Shalhoub ('La maravillosa Sra. Maisel'), los que para mí eran sus principales competidores.

En la lista de nominados también se encontraban Andre Bragher ('Brooklyn Nine Nine'), Kenan Thompson (Saturday Night Live), William Jackson Harper (The Good Place), Sterling K. Brown (The Marvelous Mrs. Maisel) y Alan Arkin (El método Kominsky).