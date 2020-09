La quiniela de los Emmy 2020: quiénes ganarán los premios más importantes de la televisión

Este domingo, madrugada del lunes en España, se realizará la gala (virtual) de entrega de los Premios Emmy 2020, los galardondes más importantes de la televisión. Una noche, conducida por Jimmy Kimmel, en el que se coronará a los mejores actores, actrices, series y programas de la temporada 2019/2020.

Y, como es habitual, vamos a pegar un pequeño repaso a las categorías principales de los premios para intentar discernir qué series, actores y actrices triunfarán en esta gran noche.

'Schitt's creek': la favorita en categorías de comedia

Todo apunta que este será el año de 'Schitt's Creek'. Su condición de favorita de la crítica y el hecho de haberse ganado el favor de la Academia con nada menos que quince nominaciones, duplicando a su competencia más cercana ('Lo que hacemos en las sombras' tiene ocho). Por lo general parece haber consenso entre expertos sobre que la serie será la gran ganadora de la noche.

Prácticamente se dan por seguros los galardones para ambos padres. Los fantásticos Catherine O'Hara y Eugene Levy se llevarán sendos Emmys a mejor actriz/actor protagonista. Si hay alguien que podría arrebatarle el galardón a O'Hara sería Rachel Brosnahan, cuya 'Sra. Maisel' sigue siendo muy apreciada. Issa Rae ('Insecure') y Christina Applegate ('Dead to Me') se sitúan como las únicas que podrían dar la sorpresa en este combate.

En cuanto a la competencia de Levy, el pronóstico es bastante más difuso. Ramy Youssef ('Ramy') y Ted Danson ('The Good Place') son algunos de los favoritos, incluso algún voto nostálgico podría caer para Michael Douglas (El método Kominsky). Pero no pondría especial hincapié en ninguno de ellos.

El terreno de los secundarios es otro cantar, aunque también "los hijos" de los Rose se sitúan en buena posición. Quizás Dan Levy tenga más posibilidades que su hermana en la ficción Annie Murphy, pero la competencia que tienen ambos es muy potente.

Mahershala Ali está inmenso en la temporada 2 de 'Ramy' y suele gustar mucho a los académicos. Por otro lado, Tony Shalhoub ('La maravillosa Sra. Maisel') es un hueso duro de roer y su condición de vigente campeón siempre es un factor a tener en cuenta. En cuanto a las mujeres, tenemos un duelo, ya clásico, entre Alex Borstein (Maisel) y Kate McKinnon ('Saturday Night Live'). El año pasado ganó Borstein, ¿repetirá?

Hablando de 'La maravillosa Sra. Maisel', este año lo tiene bastante complicado para conseguir su segundo Emmy a mejor comedia. Ya no solo porque ha sido relegada hace tiempo como la niña bonita de los premios, sino porque creo que el juego va a estar entre 'Schitt's Creek' y 'Lo que hacemos en las sombras'. Esta última ha sido bastante bien considerada en las categorías de guion.

En resumen, aquí van mis apuestas:

Mejor comedia : 'Schitt's Creek'

: 'Schitt's Creek' Mejor actor principal : Eugene Levy

: Eugene Levy Mejor actriz principal : Catherine O'Hara

: Catherine O'Hara Mejor actor de reparto : Mahershala Ali

: Mahershala Ali Mejor actriz de reparto: Alex Borstein

Drama: es 'Succession' vs 'Ozark'

En las categorías de drama parece que tenemos un combate entre 'Ozark' y 'Succession', pero creo que es algo más por mantener viva una rivalidad entre Netflix y HBO que por la calidad del drama de Bateman. Una vez me he sacado esa espina, va a ser interesante verles repartirse los galardones en las categorías interpretativas.

Eso sí. Jason Bateman lo tiene algo difícil para llevarse el Emmy a mejor actor protagonista. Tanto Jeremy Strong como Brian Cox suenan bastante fuertes en la categoría. No hay que descartar que quizás repita Bill Porter por 'Pose' o que incluso Steve Carell se lleve el galardón por 'The Morning Show'.

En la categoría homóloga femenina Laura Linney sí que tiene más opciones de conseguir un Emmy a 'Ozark'. Eso si Jennifer Aniston, que tiene muchos corazones ganados entre los académicos, no le arrebata el premio por su trabajo en 'The Morning Show'. La reina de Olivia Colman ('The Crown') podría dar una bastante agradable sorpresa.

Que, por cierto, la serie de Apple TV+ tiene en Billy Crudup como actor secundario su gran posibilidad de llevarse un triunfo en la noche. Eso sí medio reparto de 'Succession' (sobre todo Kieran Culkin), le deja. En mejor actriz tenemos un duelo entre Helena Bonham-Carter ('The Crown') y Julia Garner ('Ozark').

En el premio gordo de la noche, salvo por sorpresa mayúscula ('The Mandalorian'), el combate está entre 'Succession' y 'Ozark'. Al final se resume en el cariño que tienen los académicos a cada serie, pero la competición es dura y ojo no vaya a ser que 'The Crown' o 'Better Call Saul' logren ser una sorpresa magnífica.

En resumen:

Mejor drama : 'Succession'

: 'Succession' Mejor actor principal : Jeremy Strong

: Jeremy Strong Mejor actriz principal : Laura Linney

: Laura Linney Mejor actor de reparto : Bill Crudup

: Bill Crudup Mejor actriz de reparto: Helena Bonham-Carter

Series limitadas y películas: ¿quién podrá con 'Watchmen'?

Parece seguro el hecho de que 'Watchmen' se coronará como mejor serie limitada. Aquí hay un factor importante de una renovada relevancia debido a los disturbios y manifestaciones a raíz de la muerte de George Floyd el pasado mayo. Coincide, eso sí, que la mayoría de sus competidoras abordan argumentalmente un tema social candente y reivindicativo.

En este sentido creo que 'Mrs. America' se convierte en su mayor contrincante, en la categoría principal. El combate Cate Blanchett vs Regina King como mejor actriz principal está muy reñido. Quizás me decantaría por la protagonista de 'Watchmen', pero es una de las categorías que, personalmente, más dudas me produce. Incluso no me sorprendería que Shira Haas ('Unorthodox') se llevase el premio.

Sin embargo, en la categoría de mejor actriz secundaria, las de la serie del feminismo no han logrado posicionarse bien. Toni Collette por 'Creedme' y Jean Smart por 'Watchmen' parecen destacar por encima de Margo Martindale, Uzo Aduba o Tracey Ullman.

En las categoría masculinas, el papel de Mark Ruffalo en 'La innegable verdad' pide a gritos un Emmy como mejor actor principal. Esto es así. Quizás Hugh Jackman por 'La estafa (Bad Education)' o incluso Jeremy Irons en 'Watchmen' puedan aguarle la fiesta.

En secundarios el combate parece estar entre 'Watchmen' y 'Hollywood'. Jim Parsons siempre ha sido un niño bonito para los académicos y su papel en la serie de Murphy le puede otorgar su quinto Emmy. Por parte de la serie de HBO, la duda está entre Yahya Abdul-Mateen II y Louise Gossett Jr., probablemente sea el joven actor quien tenga más posibilidades.

En resumen:

Mejor serie limitada: 'Watchmen'

Mejor actor principal: Mark Ruffalo

Mejor actriz principal: Regina King

Mejor actor de reparto: Jim Parsons

Mejor actriz de reparto: Toni Collette

Y, para vosotros ¿cuáles son los favoritos para arrasar en los Emmy 2020?