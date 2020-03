'The Mandarlorian': por qué puedes disfrutar de la serie de Disney+ sin ser fan de 'Star Wars'

El 24 de marzo se producirá el esperado desembarco de Disney+ en España. Con un amplio catálogo ya confirmado, la nueva plataforma de streaming será especialmente bien recibida porque nos ofrecerá nuevas dosis de entretenimiento en los tiempos del coronavirus. Eso sí, su gran carta de presentación será de 'The Mandalorian' tras la prueba piloto de emitir el primer episodio en Cuatro.

A continuación vamos a repasar por qué creemos que 'The Mandalorian' merece la pena incluso aunque no seas fan de 'Star Wars'. Está claro que serlo ayudará a pasártelo en grande con ella, pero hay motivos de sobra para hacerlo aunque la saga creada por George Lucas no te motive gran cosa.

Porque los Skywalker ni pinchan ni cortan

Las tres trilogías estrenadas hasta ahora en la gran pantalla han dado forma a la saga de los Skywalker, por lo que todo estaba marcado por este clan. Habrá que ver cómo continúa la franquicia en la gran pantalla sin tener ese referente, pero 'The Mandalorian' es un buen aperitivo pese a situarse narrativamente entre 'El retorno del jedi' y 'El despertar de la fuerza'.

No tener que carga con esa pesada mochila a sus espaldas permite a 'The Mandalorian' sentirse como una obra individual. No por ello podemos hablar de una propuesta experimental dentro de la franquicia, pero sí que asienta sus cimientos desde el primer episodio y luego va construyendo a partir de ahí a partir de un equilibrio entre la diversión individual de cada capítulo y la necesidad de que la historia vaya a alguna parte.

Porque la aventura prima en el cóctel de géneros

'The Mandalorian' tiene mucho de western en su forma de plantear las misiones que ejecuta el personaje interpretado por Pedro Pascal, adornándolo todo con elementos de ciencia-ficción que no dan tanto la sensación de ser concesiones para poder vender nuevos muñequitos -aunque no dudéis que habrá de todo- como partes coherentes dentro de sus aventuras. Y ahí está la clave, en potenciar la aventura por encima de todo.

A fin de cuentas, 'The Mandalorian' es la historia de un cazarrecompensas, pero no por ello se siente como una especie de visión alternativo de Boba Fett, personaje con el que Disney lleva tiempo intentando hacer algo sin terminar de dar con las teclas. Yo ya tenía mis dudas de que eso fuera algo acertado y 'The Mandalorian' es la prueba de que sería mejor centrarse en otros personajes o simplemente crear nuevos. La nostalgia hay que saber medirla y no ser un esclavo de ella.

Al ser más libre para determinar sus reacciones, 'The Mandalorian' reincide en su capacidad para sorprender al espectador y al mismo tiempo no querer darle una carga trascendental que podría volverse en su contra. Aquí los episodios son aventuras bien planteadas, que se te pasan en un suspiro y encima con un despliegue técnico con el que la práctica totalidad de las series solamente pueden soñar.

Además, todo está muy bien medido en los guiones y en la puesta en escena, por lo que incluso se permiten no llegar a los 40 minutos de duración tradicionales y simplemente cierran cada episodio donde hace falta. Aquí no hay relleno.

Por Baby Yoda

En la serie está bautizado como The Child, pero Internet tardó bien poco en rebautizarle como Baby Yoda y soy consciente de que es el enlace más claro con la trilogía original pero el motivo de incluirle aquí va mucho más allá de eso.

Cuando la serie se estrenó en Estados Unidos, Baby Yoda se convirtió en el nuevo Dios de Internet. Era imposible entrar en cualquier red social sin encontrarte imágenes suyas, incluso de gente que seguramente no habría visto la serie. 'The Mandalorian' no deja de estar jugando el factor cute con el personaje, pero hay que reconocer que se lo han currado para que nos pillase realmente por sorpresa.

Disney no tuvo problema en aceptar que no habría merchandising del personaje hasta varios meses después del estreno de la serie y eso ha permitido que el impacto sea mucho mayor. Tengamos en cuenta que vivimos en una época en la que se producen muchas filtraciones porque hay que preparar el merchandising con tiempo para que esté disponible de forma simultánea al estreno y aquí han preferido apostar por el disfrute del espectador, esa capacidad de sorpresa ya casi inexistente en producciones de este calibre.

Además, el personaje es adorable lo mires como lo mires y tú también vas a utilizar imágenes o gifs suyos en algún momento. No os extrañe que pronto protagonice infinidad de memes vinculándolo al coronavirus, que en algo nos vamos a tener que entretener.

Por sus buenos personajes

Baby Yoda ha acaparado el cariño de Internet, pero lo cierto es que 'The Mandalorian' cuenta con un carrusel de personajes bastante estimulante. Aquí no esperéis un desarrollo muy profundo, pero sí uno muy en consonancia a su naturaleza de entretenimiento ligero.

El peso recae casi siempre sobre Pedro Pascal, quien sabe utilizar a las mil maravillas su voz para transmitirnos los rasos que definen a su personaje. Desde la determinación y eficiencia para cumplir sus misiones hasta la capacidad de improvisar sobre la marcha, pero sobre todo alejando al personaje de lo robótico. Habría sido muy fácil caer en eso y simplemente añadir pequeños matices a partir de lo que sucede, pero es un personaje muy fluido en consonancia con todo lo que le rodea. Y a su manera es un criminal, pero con un código de conducta que da sentido a sus acciones.

A su alrededor van apareciendo otros que le complementan a la perfección, desde el Cliente con el rostro de Udo Kier que le encarga dar con ese bebé de 50 años hasta ese inesperado aliado con la voz de Nick Nolte. Al igual que en lo anterior, poco a poco van sumando y dando más variedad a lo que sucede en 'The Mandalorian'.

Punto de unión familiar

Encerrados en casa, va a llegar un momento en el que ya quizá no sepamos de qué hablar. El componente de entretenimiento familiar de 'The Mandalorian' puede servir como punto de unión para todos los miembros de la familia. A estas alturas ya sabemos que Disney+ no va a potenciar precisamente las propuestas orientadas al público adulto, por lo que 'The Mandalorian' es a día de hoy lo que puede suplir ese vacío hasta cierto punto.

Y es que ya en el primer capítulo se parte a alguien por la mitad. Es algo que sucede fuera de pantalla, pero estamos ante lo más cercano a una serie adulta que va a haber en la plataforma hasta que lleguen las series de Marvel. En ningún caso esperéis algo muy audaz por parte de Disney, pero se nota que hay más margen y por ahora parece lo más lejos que están dispuestos a llegar.

Porque necesitamos buenos entretenimientos más que nunca

Estés o no en familia, estos días se agradece más que nunca algo que te haga desconectar por completo de la cuarentena por el coronavirus y 'The Mandalorian' es por encima de todo una serie de lo más entretenida. Sabe ser divertida, emocionante, espectacular y tiene los ingredientes necesarios para engancharte y que no puedas resistirte a ver un episodio detrás de otro.

Sin duda hay series mejores ahí fuera, pero es probable que ya las hayas visto o por lo que sea -les cueste arrancar, no aborde un tema que te interesa, etc.- te provoquen cierta pereza. Me cuesta imaginar que nadie pueda sentirse así ante 'The Mandalorian'. En el peor de los casos te puede parecer una tontería, pero una tontería que te hace más llevadera esta espera que ya veremos cuándo llega a su fin.