Emmy 2020: las grandes sorpresas y decepciones en las nominaciones de los premios más importantes de la televisión

El 20 de septiembre celebrará la gala de los premios Emmy 2020 y ayer supimos los nominados a los premios más importantes de la televisión. Unas nominaciones que no defraudan en el sentido de que siempre cae alguna gran sorpresa, alguna inexplicable ausencia (o presencia) y alguna que otra decepción. Vamos a repasarlos.

Unos Emmy cada vez más diversos

Uno de los centros del breve discurso de Frank Scherma, presidente y CEO de la Academia de Televisión, durante la retransmisión de las nominaciones de los Emmy de ayer giró sobre la responsabilidad para reflejar la lucha social que sucede hoy en día en la calle:

Pero 2020 no va solo sobre la crisis sanitaria global, este año estamos siendo testigos de una de las mayores luchas por justicia social de la historia y es nuestro deber usar este medio para el cambio. Ese es el poder y la responsabilidad de la televisión: no solo entregar multitud de servicios o un poco de escapismo sino también amplificar las voces que deben ser escuchadas y contar las historias que deben ser contadas. Porque la televisión, por si misma naturaleza, nos conecta a todos. Salón a salón y dispositivo a dispositivo.

Eso ya nos puso sobreaviso sobre algunas de las series que iban a estar en el foco de atención de los galardones. 'Insecure', 'Pose', 'Ramy', 'Watchmen', 'Creedme', 'Unorthodox' y 'Mrs. America' son series fantásticas y es magnífico que la Academia se fije en ellas.

Eso y con los actores, donde 1 de cada 3 nominados son de raza negra (o mixta). Un aumento respecto a 2019 (1 de cada 5). Otra cosa es si rascamos un poco y vemos la poca diversidad entre los directores y los guionistas nominados en Dramas y Comedias.

Lo de 'The Mandalorian'

No sabría decir si en mejor drama es mayor sorpresa la presencia de 'Stranger Things' o la de 'The Mandalorian'. Gustándome mucho ambas propuestas, para mí comparten mucho con 'Ozark', clásico misterio de serie mediocre de filtro azul pero que encanta al mundo y a la Academia. Se acepta barco.

La serie de Star Wars ha entrando en los Emmy a lo grande con 15 nominaciones, casi todas técnicas. Además de mejor drama, las excepciones son las dos interpretativas a Giancarlo Esposito (Mejor actor invitado) y a Taika Waititi por ponerle la voz a un droide. 'Stranger Things' solo puede presumir de técnicas.

Aunque ambas me gustan, creo que en ambos casos su presencia en la categoría reina de la noche responde más a la necesidad de rellenar el hueco del fantástico dejado por 'Juego de Tronos' que por su calidad real (por lo menos comparando con las que se han quedado fuera). Por lo menos en mejor drama, puesto que en las categorías de Series Limitadas lo ha dado todo, meritoriamente, 'Watchmen'.

Y, puestos a nominar series de género, ¿dónde está 'Evil'? La serie de los King, una de las mejores de la temporada, ha caído víctima del práctico ninguneo de la Academia a los dramas de la televisión tradicional.

Como desaparecida también anda la última temporada de 'Homeland'. Su ausencia total es una de esas pequeñas sorpresas que hace años hubiéramos tildado de impensable al ser su último año. En esas mismas ha estado 'Modern Family', aunque sí que se ha llevado un par de nominaciones menores en su último curso de vida.

Si vamos a la comedia, el amor de los Emmy por 'Schitt's Creek' se ha multiplicado y si en 2019 ya fue una sorpresa extraña, ahora es una agradable. Por otro lado, no las tenía todas conmigo al augurar que 'Lo que hacemos en las sombras' estaría nominada. Y ha sido una gran alegría verla, a pesar de que hayan ignorado por completo a sus protagonistas.

¿Dónde esta Witherspoon?

Y vamos con los actores. ¿Dónde está Reese Witherspoon? A falta de una, la actriz tenía tres series en la carrera de los Emmy ('Big Little Lies', 'The Morning Show' y 'Little Fires Everywhere') y ninguna le ha valido la nominación a mejor actriz ni secundaria ni principal. La intérprete ha visto como Laura Dern, Meryl Streep, Jennifer Aniston y Kerry Washington la adelantaban por la derecha.

Mis grandes sorpresas en este sentido tienen nombre femenino: Zendaya por 'Euphoria' y D'Arcy Carden por 'The Good Place' se han ganado meritoriamente su primera nominación a estos premios. También por primera vez tenemos a Cate Blanchett en 'Mrs. America', pero es que esa nominación era más "cantada".

Los que también han andado desaparecidos han sido los protagonistas de 'Better Call Saul'. Ni Bob Odenkirk ni, peor aún para algunos, Rhea Seehorn han sido considerados en las categorías interpretativas. Unas que, también es verdad, es difícil elegir de quien prescindir. Pero el hecho de que el mayor representante de la serie sea Esposito da bastante qué pensar.

En cuanto a series limitadas he de admitir mi mediana sorpresa al ver que, siendo uno de los fenómenos del año, 'Normal People' tenga tan modesta presencia en los premios. Si bien como serie no me convenció personalmente, creo que las pocas nominaciones que tiene son tan merecidas (guion, dirección, mejor actor...) como escasas.

Claro que son unas categorías bastante peliagudas... y donde 'Mrs. America' ha entrado decidida a llevarse, sí o sí, las categorías interpretativas. Dejando sin hueco a Merrit Wever que ni con 'Creedme' ni con 'Run' (aunque esta última es serie "normal") ha conseguido una nominación que pedía a gritos.

Y ahora, os paso el turno a vosotros, ¿cuáles son las grandes sorpresas y decepciones de los Emmy 2020?