La gala de los Premios Emmy 2020 será virtual: "lo vamos a hacer de un modo que sea apropiado para el momento"

Pues finalmente se confirma algo que ya veníamos rumiando desde hace tiempo y, más concretamente, desde que supimos que Jimmy Kimmel sería el presentador: la ceremonia de los premios Emmy se celebrará de manera virtual.

Así lo han explicado los productores en una carta dirigida a los nominados firmada por Jimmy Kimmel y su equipo del programa: "como os habréis imaginado, no os vamos a pedir que vengáis al Microsoft Theatre del centro de Los Angeles el 20 de septiembre", avisa en una epístola no exenta de cierto toque de humor.

No han trascendido los detalles concretos de esta ceremonia virtual, pero se deduce que no va a ser precisamente unos Emmys caseros sino que todo el brazo productor de Done+Dusted, la cadena ABC y la propia Academia de Televisión se va a esforzar por preparar in situ toda la infraestructura técnica que requiere una gala de esta envergadura:

"Estamos reuniendo un equipo puntero de técnicos, productores y guionistas para trabajar cercanamente con Jimmy Kimmel y contigo y tu equipo, para asegurarnos de que podemos rodar contigo (y tus seres queridos o con quien escojas estar) en tu casa u otra localización de tu elección. Te vamos a mostrar fabuloso/a... estamos explorando tecnología punta para permitirnos usar buenas cámaras e iluminación y poder trabajar contigo para producir tus momentos "en pantalla" únicos"

Una gala extraña

Va a ser un poco rara la ceremonia, teniendo en cuenta que así se pierde esa "magia" de la alfombra roja. Pero es cierto que la seguridad es lo primero y no estamos como para reunir a miles de personas en un mismo lugar. Ahora bien, la decisión ha debido ser igualmente difícil por lo que ello significa cara al espectáculo.

"En un momento como este, estamos tomando la oportunidad de crear un momento que sea más relajado, más entretenido, más disfrutable no solo para ti pero para los millones viendo desde casa. Es todavía el mayor honor de la televisión y no queremos perder la significancia de ser nominado, y quizás ganar, un Emmy, pero lo vamos ha hacer de un modo que sea apropiado para el momento (y te garantice una noche memorable)"

Se avecina una ceremonia en la que sus responsables se van a tener que esforzar más que nunca por evitar el tedio propio, casi intrínseco, de una gala de este tipo. Y eso que los Emmy, al aglutinar en una noche veinte categorías "mayores" suelen ser más amenos.