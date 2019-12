'La maravillosa Sra. Maisel' sigue siendo muy divertida en su temporada 3 pero la serie de Amazon ha dado un paso atrás

La mejor comedia (o una de las mejores) en emisión ha vuelto con su temporada 3. El pasado viernes Prime Video estrenó los nuevos ocho episodios de 'La maravillosa Sra. Maisel' ('The Marvelous Mrs. Maisel'), centrados, por lo menos en un principio, en la gira de Midge (Rachel Brosnahan) que podría cambiarlo todo.

Comenzando con un episodio en el que actúa para el USO (las conocidas giras de entretenimiento para las tropas norteamericanas), la temporada irá a caballo entre Nueva York y el sitio en el que esté de gira Shy Baldwin (Leroy McLain): un puñado de episodios en Las Vegas y otro en Florida.

Por otro lado, Susie (Alex Borstein) se encuentra compaginando dos clientes igualmente absorbentes: Midge y su "rival/nemesis" Sophie Lennon (Jane Lynch), empeñada en hacer su salto al teatro serio. Joel (Michael Zegen) alquila una ganga de local en Chinatown para abrir un club solo para descubrir que había gato encerrado allí.

Además tenemos la sitcom alternativa de Abe (Tony Shalhoub), siguiendo con su crisis de identidad tras haber abandonado su puesto en Columbia. El matrimonio Weissman tendrá que decir adiós a su piso y buscarán nuevas maneras de mantener su tren de vida, con tronchantes resultados.

Falta de conflictos auténticos

No podemos olvidarnos que 'La maravillosa Sra. Maisel' nos muestra la versión más romanticizada y esplendorosa de los años 60, ese mundo burbuja pulcro y en el que tarde o temprano todo terminará saliendo bien. Sabemos que por muy difíciles que estén las cosas, todos encontrarán una solución con las que estén contentos.

Teniendo en cuenta esto, incluso en temas bastante chuscos como el de Susie y las apuestas o en ese final de temporada, los Palladino siempre arrojan un buen optimismo. Otra cosa es que realmente te puedas creer los conflictos que van ocurriendo. Quizá por eso, la citada trama de Susie con las apuestas queda un poco "extraña".

Si bien he disfrutado mucho con la tercera temporada de la serie, he de reconocer que se ha quedado lejos de la cuasiperfección de la temporada anterior. No hay tantos momentos para el encuadre ni tantos momentos de pura comedia mágica. La he disfrutado mucho, pero deja con ganas de más.

Siempre hay un momento en la vida de una serie en la que la calidad se resiente. La primera temporada de 'La maravillosa Sra. Maisel' fue fantabulosa, la segunda fue perfecta y la tercera es un lógico paso atrás. Bueno, no tanto para atrás, pero desde luego no para adelante.

Es, de hecho, lógico porque un humorista no puede estar siempre en lo más alto. Todos tienen sus momentos de reciclaje, de reutilización y de, sí, de ir a lo que se sabe que funciona una y otra vez sin pararse a pensar de que llega un momento en el que deja de hacerlo tanto.

'La maravillosa Sra. Maisel' está en este momento. En este pequeño bache del que todos esperamos que se recuperen. Su universo y sus personajes nos tienen conquistados y ese modo único de Amy Sherman-Palladino de contar las cosas nos lleva por donde quiere hace que nos quedemos, pero no se pueden quedar en los laureles.