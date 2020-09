Emmy 2020: 'The Mandalorian' da a Disney+ sus primeros cinco galardones de su historia

Estamos en plena semana de los Emmy. Y cuando digo semana, quiero decir semana. Anoche miércoles la Academia de la televisión celebró la tercera gala virtual (de cinco) de los Creative Emmy Awards. O, lo que es lo mismo, las categorías técnicas y creativas de los premios por excelencia de la tele estadounidense.

Tras una primera gala (lunes) dedicada a la no ficción y una segunda (martes) a las variedades, esta tercera ha sido la Night One de las categorías de ficción. Y, de momento, el gran titular lo tenemos en Disney+, que ha conseguido sus primeros cinco Emmy gracias a 'The Mandalorian', su serie de Star Wars.

Estos han sido sus premios: Mejores efectos visuales, Mejor fotografía, Mejor diseño de producción, Mejor mezcla de sonido y Mejor montaje de sonido. Todas en la sección "Series de drama o comedia de media hora".

'Watchmen' a la zaga

En el palmarés de los Emmy creativos le ha seguido de cerca 'Watchmen' con tres en la sección de series limitadas y telefilmes (Mejor mezcla de sonido, Mejor montaje y Mejor fotografía) y el cuarto es Mejor vestuario de fantasía/ciencia ficción. HBO consiguió un quinto premio gracias a 'Succession' (Mejor Montaje "Single Camera" en un drama).

A falta de dos noches —hoy con categorías de casting y musicales, entre otros; el sábado con interpretativas y otras técnicas— tanto 'The Mandalorian' como 'Watchmen' parten con bastante ventaja. Aunque, en este sentido, es en las categorías técnicas donde la serie de Disney+ tiene que pisar el acelerador, ya que en la ceremonia principal apenas tiene presencia.