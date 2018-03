Robert López es la primera persona de la historia en lograr dos EGOT tras su Óscar por 'Coco'

El Óscar a mejor canción para Robert López y Kristen Anderson por 'Remember Me', pieza de la banda sonora de 'Coco' (ganadora a mejor animación) es más significativo de lo que puede parecer en un primer momento. Con este galardón Robert López se convierte en la primera persona en marcarse un doble EGOT en la historia de los premios escénicos estadounidenses.

¿Pero qué es un EGOT? EGOT es acrónimo de Emmy, Grammy, Óscar y Tony, los cuatro premios artísticos más mediáticos de EEUU. Conseguir, en algún momento de la vida, los cuatro galardones implica una gran versatilidad polifacética para brillar en cine, televisión, música y teatro, algo que ha demostrado Robert López. Por lo tanto, hacer un doble EGOT implica tener dos estatuillas en cada uno de estos premios.

El compositor ya logró hace unos pocos años el Óscar a mejor canción por 'Let it Go' de 'Frozen', tema que se ha convertido en todo un himno de Disney. Estos dos Óscars se unen a dos Daytime Emmys por 'Wonder Pets'; tres Grammys por 'Book of Mormon' (Mejor álbum de teatro musical) y 'Frozen' (mejor recopilación de banda sonora de medios visuales y mejor canción escrita para medios visuales) y otros tres Tonys: mejor música original por 'Avenue Q' y 'Book of Mormon' y mejor libreto por este último.

Robert López ya fue la persona más joven en lograr un EGOT, hito que tienen en su haber únicamente doce personas, entre las que destacan Rita Moreno, Helen Hayes, Richard Rodgers, Audrey Hepburn, Mel Brooks y Whoopi Goldberg entre otros.

Teniendo en cuenta de que apenas cuenta con 43 años y que, exceptuando 'Wonder Pets' (que no la he visto) todo con lo que ha ganado me encanta ('The book of Mormon' es de visionado obligatorio), no me cabe duda de que puede que este no sea el único EGOT que pueda marcarse.