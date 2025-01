"Tenían demasiado miedo". La película de la que nadie quería hablar en Hollywood ha dado la campanada en las nominaciones al Óscar

Las nominaciones al Óscar se han convertido en el principal tema de conversación del día para los amantes del séptimo arte. Obviamente no ha llovido al gusto de todos, pero hay una película que parecía tenerlo todo en contra y que finalmente ha conseguido dos nominaciones para sus actores. Me refiero a, claro está, 'The Apprentice. La historia de Trump'.

No es que fuera una completa locura la posibilidad de que fuesen nominados, pero las candidaturas tanto de Sebastian Stan a mejor actor protagonista como de Jeremy Strong en mejor actor de reparto sí que pueden considerarse al menos como pequeñas sorpresas. Y es que en Hollywood parecía existir un miedo claro a tocar cualquier cosa que rodease a la película dirigida por Ali Abbasi.

'The Apprentice. La historia de Trump' ha tenido que hacer frente a multitud de problemas, empezando por el hecho de que Donald Trump enviase una carta de cese y desistimiento a sus autores para así intentar bloquear su estreno en Estados Unidos. Finalmente pudo llegar a los cines de dicho país en octubre, pero fue un fracaso, ya que apenas logró recaudar 4 millones de dólares.

"Escoria humana"

Además, coincidiendo con su lanzamiento, el propio Trump no tuvo problemas en arremeter frontalmente contra ella, afirmando que era "un golpe de efecto barato, difamatorio y políticamente repugnante" o que "es tan triste que a la escoria Humana, como las personas involucradas en esta empresa que esperemos no tenga éxito, se les permita decir y hacer lo que quieran con el fin de dañar a un Movimiento Político, que es mucho más grande que cualquiera de nosotros". Mucho daño tampoco hizo, ya que Trump acabó ganando las elecciones.

Antes de eso, la película se presentó oficialmente en el Festival de Cannes, siendo evidente que existía el objetivo de que intentase llegar a la carrera al Óscar. Ahí es donde tuvo que hacer a otro obstáculo insalvable: a Sebastian Stan le ofrecieron la posibilidad de participar en una ronda de charlas que Variety monta cada año con los actores que más suenan de cara al Óscar. El problema fue que nadie quiso ofrecerse a hablar con Stan sobre la película, por lo que su participación se tuvo que descartar a la fuerza.

El propio Stan confesó recientemente que le entristecía que algo así sucediera, apuntando que "no podemos normalizar de qué sí se puede hablar y de qué no", detallando lo sucedido con estas palabras:

Tenían demasiado miedo de ir a hablar de esta película, así que no pude hacerlo. Y no importa, no pasa nada. No es para señalar a nadie: tengo que hacer muchas cosas grandes.

No es señalar a nadie en concreto; no pudimos pasar de los publicistas o de la gente que los representa porque tenían demasiado miedo de hablar de esta película.

Ahora estando nominado será mucho más complicado omitirle de esa forma tan fea. Lo más seguro es que ni Stan ni Strong consigan la estatuilla, pero sus nominaciones sí van a evitar que 'The Apprentice. La historia de Trump' caiga en el olvido antes de tiempo.

