Donald Trump es el papel "más duro que he hecho nunca" para Sebastian Stan. El actor se lamenta de que sus compañeros no le apoyaran públicamente

Cuando empezó su promoción a escasos meses antes de las elecciones norteamericanas, 'The Apprendice' era toda una patata caliente. El drama de Ali Abbasi sobre los orígenes de Donald Trump como empresario era un crudo retrato sobre su persona. Y si bien inicialmente tuvo buenas críticas, el discurso alrededor de ella no tardó en silenciarse cuando Trump volvió a la presidencia.

En el centro de todo esto se ha visto envuelto Sebastian Stan. El intérprete lleva una racha de roles bastante arriesgados, pero admitió que este es sin duda "lo más difícil que he hecho en mi carrera". No es solo una cuestión de prepararse el papel, cosa que hizo con la ayuda de multitud de vídeos de un joven Trump para dar con sus manierismos, lo que principalmente le preocupaba era la reacción de los demás.

Esa reacción ha decepcionando al intérprete. Si bien dice haber recibido mucho apoyo de colegas actores en privado, a la hora de defenderlo públicamente no han estado ahí. Es algo que se ha visto reflejado en la escasa cobertura mediática, hasta el punto de que le han llegado a cancelar apariciones de prensa como el popular segmento Actors on Actors de Variety porque ningún otro representante quiso emparejar a su actor con él.

Más allá de su interés personal, a Stan le preocupa que ignorar el tema sea una cuestión de libertad de expresión. "No podemos normalizar de qué sí se puede hablar y de qué no", dijo a The Hollywood Reporter. Quizás el único otro actor que ha estado tan militante como él ha sido Jeremy Strong, quien interpreta a Roy Cohn en la película. "La gente tiene miedo de tocar esta película, de parecer cómplices y apoyarla, de respaldarla públicamente y desde luego de ponerla en una plataforma de streaming".

A apenas unos días de conocer los nominados a los Oscars, 'The Apprendice' desde luego no es la favorita y no aparece en las quinielas de nadie, pero quién sabe si habrá sorpresa. En los Globos de oro tanto Stan como Strong fueron nominados, si bien Stan lo acabó ganando por su rol 'A different man', su otra película el pasado 2024.

